名家論壇》楊威利／全動法與娃娃兵

我是廣告 請繼續往下閱讀
※法治政府，明訂權利義務。
新聞
全動法修正的新聞於3月1日曝光後，經過兩天後以修法暫緩告一段落。這邊先提另一則國際新聞，2022年2月24日，烏克蘭澤倫斯基總統宣布90天的全國動員令，禁止18到60歲男子出境……。
※動員之後民眾要做什麼？
這議題非常複雜，但論戰前很可能大眾必須先去檢索全民防衛動員準備法、民防法、國家總動員法的條文與公佈日期，雖然國家總動員法已經廢除，但該法的大部分內容還是可以在全動法內發現：主要重點為第3條動員任務：
一、動員準備階段結合施政作為，完成人力、物力、財力、科技、軍事等戰力綜合準備，以積儲戰時總體戰力，並配合災害防救法規定支援災害防救。
二、動員實施階段統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難，並維持公務機關緊急應變及國民基本生活需要。行政動員與軍事動員準備分別由中央各機關、直轄市、縣市政府與國防部執行。
中央各部會主管的動員準備事項很繁雜，例如教育部主管精神動員，交通、衛生與科技部也都有動員方案，講白一點就是當戰爭來臨前，政府宣布動員令後，全國的人力與物資都可以運用，但要全部的人「動」起來幹什麼？卻很少人去探究，大眾對保家衛國的印象多半是當兵服役、後備教召，拿槍射擊抗敵；但傳統上不被外界認為是「兵」的民眾要做什麼？很少人思索這個問題，但有一個大致方向是可以探討的－民防（Civil Defence）。
根據外國經驗與幾次的萬安、民安演習內容得知，民防體系主要是指涉警政、消防與醫療單位，後續還有基礎設施（油、氣、水、電）的特業單位搶救操演，這些特業單位可參照民防法「特種防護團」內的規定事項，就大致能清楚這些職業類別（例如機場、港口）。整體用意是，服兵役現役或備役官士兵奮力抗敵，對於敵軍發動攻擊所帶來的損傷（空襲、大火、基礎設施受損、建物倒塌等）則由這些民防單位處理，現役單位的官士兵不用分兵救災，那扣除部隊、民防與特業單位外，其他民眾在戰時要做什麼？說的直白點，民眾躲好就好，不要造成軍隊負擔都好。當然也可以選擇當難民外逃。
※法治政府，明訂權利義務。
這次引發大眾非議的條文在於要學校上傳學生名冊，引發外界16歲娃娃兵的新聞，後續以暫緩結案。但仔細看全動法或是民防法，大眾都不清楚究竟戰時這些役期前的學子要做什麼？那大專生呢？目前已知的線索來自全動法第15條：
為確保動員實施階段獲得所需人力，人力動員準備分類計畫主管機關於動員準備階段，應對民間重要專門技術人員、民防、義勇消防、社區災害防救團體及民間災害防救志願組織，實施調查、統計、編組，並對學校青年動員服勤、戰時致受傷或身心障礙及退除役軍人安置等事宜進行規劃。直轄市及縣（市）政府並應配合辦理。
學校青年動員服勤是什麼意思？到底是拿槍、搬運彈藥、協助民防單位救災、擔任醫護、還是整理校園殘破廢墟？說不清楚、講不明白，於是一方爭論這是徵召16歲娃娃兵的肇始，另一方面說這只是學校調查名單而且於法有據，不要隨意操弄新聞議題。
目前全世界大多數都為民主法治國家，當政府有求於民，例如徵稅或徵兵時都會有類似的法條，以及後續的施行細則出爐，但歸在那個單位管轄這種動員業務，很可能每個國家各不相同，這些法律條文多半寥備一格，為的是日後施行時於法有據。只不過在國家危難時，這些法條所規定的義務與權益，都有可能被緊急命令所推翻，這些緊急命令的發布時機取決於掌政者的判斷；可以是入侵前夕也可能是敵軍發動第一擊後發布，當這些命令發布時政府就會接管一切，當然有槍的最大－白話說；對於那些不服從的民眾，政府的作法通常為逮捕與監禁，逼迫民眾做各種勤務。上述澤倫斯基發佈的禁止出境令也是另一種強制作為，留下成年男子打仗。
全動法的修正其實牽涉到另一個深層議題－還要不要動員？靠動員制勝的案例有二次大戰美國軍力動員起來後擊敗軸心國，1973年以色列在贖罪日戰爭的動員，這場成功翻轉的案例帶給軍方極大鼓舞，相關的經驗教訓也都被寫進去後備動員教範內，但大眾會問，若兩岸不幸開戰，軍方要動員多少後備兵力？多少人力去填補戰線的空缺？
印象中軍方從未在公開場合上給出具體的答案，但若現役與近兩年的後備兵員都在中國攻擊下不幸被擊潰，試問後續兵員是否是繼續徵用納管的後備兵員？（官士兵解召的時間各不相同）；若政府決意在現役與近2、3年的後備兵力都被擊潰後還要再戰，那也很好表示有抗敵決心，但可能需要政府發布聲明說，即使戰況惡劣都不會抽調18歲以下的青年，如此不就解決全動法修法的爭議？但最好的作法是直接律定動員後，這些役齡前的年輕朋友具體要做什麼，若不適當公佈勤務內容，難免會讓家長擔心同時也會有娃娃兵的爭議。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄[email protected]