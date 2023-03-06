派網全季獨家贊助樂天桃猿！十號隊友準備應援元宇宙

迎接即將到來的三月世界棒球經典賽，中華隊陣中包括中職年度MVP林立、中繼王陳禹勳、防禦率王黃子鵬、盜壘王陳晨威、前旅日好手陳冠宇、成晉等獲得中華職棒多項大獎的樂天桃猿球員都會代表台灣征戰，瞄準東京以及美國，進入棒球最高殿堂。派網 Pionex 正式宣布與樂天桃猿合作，成為今年球季賽的全年贊助商，為賽事提供全力支持，共同打造精彩紛呈的比賽體驗。
記者吳政紘/綜合報導
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作為許多台灣投資人首選的加密貨幣交易平台，派網已成為樂天桃猿的 2023 獨家全年贊助商，將攜手全台十號隊友為樂天桃猿應援，並且將推出派網聯名樂天桃猿的專屬抽獎活動，在賽事期間的主題趴、企業日等活動中與樂天桃猿一起為球迷和觀眾帶來更多的驚喜和福利。
經典賽將至，即日起至3/22止，派網推出一系列特別活動，為樂天桃猿林立、陳禹勳、黃子鵬、陳晨威、陳冠宇、成晉應援以及為中華隊加油，攜手前進東京。凡是派網註冊會員並完成登錄活動頁，就有機會抽到樂天桃猿應援周邊、棒球帽、球員背號T恤、簽名球、比特幣、Macbook等好禮。隨著賽事推進，若中華隊晉級八強前進東京，派網將抽出東京機票和8強門票，送球迷前往東京應援助威。