南投立委選戰後郭侯「死亡交叉」？連勝文喊：歡迎郭台銘
民進黨蔡培慧在南投縣第二選區立委補選以4萬5218票勝過國民黨林明溱的4萬3293票，終止民進黨三連敗，也重挫國民黨士氣，身為國民黨最強母雞，新北市長侯友宜因輔選遲到且缺席選前之夜被藍營支持者怒灌；另一方面，先前被藍營議員游淑慧等人酸「像第三者跑回家分財產」的鴻海創辦人郭台銘，則因力挺林明溱而獲國民黨支持者認可，南投選戰讓兩人呈現此消彼漲的態勢。對於2024黨內布局，國民黨副主席連勝文呼籲以協調共推方式推出候選人，不採初選，他歡迎郭台銘回來國民黨這條船。
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連勝文接受《今天誰來沛》專訪，指出去年底的縣市長選舉，有些縣市就是先協調，最後結果看起來也是還可以，像是桃園的張善政就當選了。那時候沒初選而是用協調，確實很多人責怪黨中央，也替人叫屈，可是現在看起來黨中央的決定是對的。
連勝文強調，他個人不太主張總統大選走到黨內初選的狀況，因若走到這狀況，國民黨一向在黨內初選沒有一個好的傳統，能夠之內癒合傷口，全黨一致，這並不是國民黨組織文化中的好現象。所以他覺得透過協調，可以透過客觀數據去說服想爭取總統提名的人。
談到郭台銘，鍾沛君認為，若郭台銘重返國民黨再度未被提名，可能會造成比2020選戰更劇烈的影響，因這次還有伺機而動的柯文哲，連勝文表達，如果郭董願意重回國民黨這艘船上，他個人絕對歡迎，因為我們應該爭取每一份力量。但他也透露，自己和郭台銘已經三年多沒見面了，他自己研判，「可能是因為三年多前我們力挺韓市長參選，包括我父親在內，從那一刻後就沒見過他。」
對於侯友宜近日拋出「三平三安」，是否有意挑戰總統大位，連勝文則說，經過私下接觸，侯對2024相關話題，態度還是很保守。
新聞來源為Newtalk新聞