細胞新生曙光：活化生長因子濃度，PRP新型態治療關鍵

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其原理是運用高濃度的自體生長因子，可以吸引體內幹細胞群聚，進而刺激真皮層膠原蛋白增生，修補因歲月留下的肌膚瑕疵，包括細紋、斑點、痘疤、毛孔粗大、線條鬆弛等，並透過專業冷凍技術，穩定自體修護因子的活性，能製備出專屬你的高濃度自體修護因子凍晶粉末，可以啟動膠原再生，重建肌膚。爾後，PRP也能應用在植牙和牙周病上。
抗老及細胞新生曙光 PRP新型態治療關鍵
因應再生醫療需求，長春藤生物科技與臺北醫學大學攜手合作研究PRP增生治療，優化製程，活化其生長因子濃度提升至一般PRP產品80~100倍，升級為ICAREPRP+優適骨療法，血小板濃度可達每瓶100萬個/mm3，活性可達傳統PRP的20倍，降低感染風險。
一般PRP只能當天使用需每次抽血，而長春藤生物科技「I CAREPRP+」製程嚴謹，利用低溫真空結晶方法，一次抽血可多次使用，把PRP結晶於瓶中，長春藤生物科技獨家專利設備，有效延長產品效期達半年。
除此之外，也提供患者比傳統PRP更加優質的選擇，再搭配「血小板品質健檢」，可應用於膝關節與肩關節等關節問題的保養與矯正，為有關節困擾的人提供客製個人化療程，目前已提供4000位以上的民眾關節保養的服務。
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