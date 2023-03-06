女子腹痛到背！手術取出「2公分膽結石」醫揭4好發情況

我是廣告 請繼續往下閱讀
女患者起初去急診時，抽血報告顯示白血球有點上升 ，數值達 14600，當時醫生認為她是腸胃發炎，給她打了止痛藥就回家，可是每次藥效大約都只維持了12小時左右又開始痛了起來。
聽了患者所敘述的症狀後，林相宏懷疑可能是周圍肝膽胰臟的問題，檢查後發現有一顆2公分的膽結石剛好卡住引起急性膽囊炎，於是讓女病患轉診立即接受手術，手術過後她的症狀也有大幅改善。
林相宏說明，膽囊發炎是需要動手術的，手術前的評估是包括胃鏡檢查胃部、內視鏡超音波檢查胰臟。根據統計，有高達10至15%的人患有膽結石，不過其實8成的人終其一生事都沒有症狀，只要觀察追蹤即可；而另外2成的人是有症狀的。
膽結石好發情況
以下的情況容易引起膽結石發作：
1️. 高熱量和精製碳水化合物的飲食，例如油炸、奶油、蛋糕、香腸等；
2️. 飲食缺乏膳食纖維；
3️. 體重過度快速上升或是下降；
4️. 懷孕過程 （因為女性荷爾蒙上升）
本文經 林相宏醫師 臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》授權報導
延伸閱讀
5種看口腔就能知道你「有病」！ 醫示警：缺牙不補失智症提早來
台灣乳癌居高不下 九成國人不知「癌症復健」！ 當心衍生蜂窩性組織炎