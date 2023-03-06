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女子腹痛到背！手術取出「2公分膽結石」醫揭4好發情況

女子腹痛到背！手術取出「2公分膽結石」醫揭4好發情況
女子腹痛到背！手術取出「2公分膽結石」醫揭4好發情況

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一名40歲女性因上腹疼痛，原以為只是胃痛、腸胃發炎，急診多次但症狀並沒有改善，見了專科醫師才診斷出「急性膽囊炎」，經手術取出一顆2公分的膽結石。胰臟醫師提醒大家，上腹痛不一定是胃痛，有可能是周圍的肝膽胰臟出現問題，可以透過胃鏡、內視鏡超音波來確認，若發現是膽囊發炎就必須動手術。好發人群包括喜歡高熱量和精製碳水化合物的飲食者、飲食缺乏膳食纖維者、體重過度快速上升或是下降者、以及孕婦。

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禾馨民權健康管理診所院長林相宏醫師在臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》分享案例時表示，這名女病患在短短兩週已經去掛過3次急診，上腹痛像是胃痛一樣，不過會痛到冒冷汗、甚至半夜也會發作，而發作的時候感覺從胃一直痛到背後。

女患者起初去急診時，抽血報告顯示白血球有點上升 ，數值達 14600，當時醫生認為她是腸胃發炎，給她打了止痛藥就回家，可是每次藥效大約都只維持了12小時左右又開始痛了起來。

聽了患者所敘述的症狀後，林相宏懷疑可能是周圍肝膽胰臟的問題，檢查後發現有一顆2公分的膽結石剛好卡住引起急性膽囊炎，於是讓女病患轉診立即接受手術，手術過後她的症狀也有大幅改善。

林相宏說明，膽囊發炎是需要動手術的，手術前的評估是包括胃鏡檢查胃部、內視鏡超音波檢查胰臟。根據統計，有高達10至15%的人患有膽結石，不過其實8成的人終其一生事都沒有症狀，只要觀察追蹤即可；而另外2成的人是有症狀的。

膽結石好發情況

以下的情況容易引起膽結石發作：

1️. 高熱量和精製碳水化合物的飲食，例如油炸、奶油、蛋糕、香腸等；

2️. 飲食缺乏膳食纖維；

3️. 體重過度快速上升或是下降；

4️. 懷孕過程 （因為女性荷爾蒙上升）

 

本文經 林相宏醫師 臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》授權報導

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