「萎縮性胃炎」是胃癌警訊！醫揭預防飲食：低鹽、高纖、維生素B12、D、鐵
一名40歲女性近日不時覺得胃部和胸口有點灼熱感，身體並沒有特別不適，不過定期胃鏡檢查時竟發現不但患有萎縮性胃炎、甚至有3顆「胃部神經內分泌瘤」。胰臟醫師發出警告，萎縮性胃炎患者是胃腺癌和神經內分泌瘤的高風險族群，由於患者普遍上無症狀或非典型症狀，確診時常常已經轉移到其他肝臟部位，因此呼籲民眾戒菸、選擇低鹽飲食、多吃高纖原型的食物、補充維生素來預防，並要定期做胃鏡檢查以早期發現病症。
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禾馨民權健康管理診所院長林相宏醫師在臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》分享案例時表示，這名女患者在兩年前做過胃鏡檢查，當時並沒有異常， 這次來定期胃鏡健檢發現胃部除了有明顯的萎縮性胃炎之外，胃壁還有3顆 約0.5公分的隆起，看起來很像單純的胃發炎情況，於是把息肉都切下來化驗，化驗結果是胃部神經內分泌瘤，所幸沒有轉移到其他部分，只要1至2年定期追蹤胃鏡就可以了。
胃部神經內分泌瘤「不典型症狀」
林相宏發出警告，萎縮性胃炎是胃腺癌、神經內分泌瘤的高風險族群， 且大多數的胃部神經內分泌瘤是沒有症狀的，也因此常被誤認是其他病症，從發病到確診往往需要 5 到 7 年時間 ，或是已經進展到肝臟轉移才被診斷出來。
胃部神經內分泌瘤可能出現的「不典型症狀」包括：
病因與預防
- 咳嗽、氣喘，當作肺部問題治療；
- 慢性腹瀉、反覆性胃潰瘍，當作腸躁症治療 ；
- 盜汗、熱潮紅、發熱、心悸，當作更年期或是自律神經問題；
- 皮膚炎等徵兆。
造成萎縮性胃炎的原因包括：
由於萎縮性胃炎是胃癌的風險之一，要預防建議要改變生活習慣，如戒菸、低鹽飲食、多吃高纖原型的食物、營養上建議補充維他命B12 , D和鐵質等、並且每2至3年定期接受胃鏡檢查。
- 幽門螺旋桿菌感染。平日要注意常洗手，建議使用公筷母匙，若受到感染就要接受抗生素殺菌治療；
- 自體免疫性胃炎；
- 年紀；
- 抽菸；
- 高鹽飲食，過多醃製、加工食品等。
本文經 林相宏醫師 臉書粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》授權報導
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