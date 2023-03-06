逾百名國際牙醫單膝下跪陳情！不認走後門　衛福部回應了

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《醫師法》部分條文修正案於去年5月30日三讀通過，並挾帶7項附帶決議，規定9大地區醫學院畢業生，未來除非是已於當地取得合法註冊醫師資格及實際執行臨床醫療業務5年以上者，回國參加醫師國考前，還是要經學歷甄試，且要求海歸醫學生臨床實習時數應和本國生相同，但去年12月31日前已入學者不受此限。
7項附帶決議中，第1項是重新訂定海歸已通過第一階段國考生的實習名額，第2、3項為修正《醫師法》施行細則，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境，第4項為重複第1、2項內容，並訂定3個月的修訂期限，第5項為要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同，第6項為要求衛福部於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題，第7項則基於信賴保護原則，設定「落日條款」，至去年12月31日前已取得9大地區入學許可者，可適用舊則，免進行學歷甄試。
不過7項附帶決議仍引發不小反彈，去年衛福部長薛瑞元明確表示，7項附帶決議不執行，時任行政院長蘇貞昌也承諾維持50名實習名額不增加。日前薛瑞元再說，對於海外受教育的牙醫學生回國要參加考試，《醫師法》修法後已經堵住這條路了，現在要處理的是已經接受教育完成，或者正在完成當中的這些人，因為法律不溯及既往，所以他的權益還是會受到一定的保障。
今破百名國際牙醫赴衛福部前單膝下跪陳情，要求衛福部正視台灣醫療資源不均的問題，中華民國國際牙醫校友聯合會表示，根據健保局2022年的資料，台灣有將近250萬的民眾居住於牙醫人力極度缺乏的地區，衛福部持續限制400多位國際牙醫的適應性訓練，使其無法進入醫界服務，痛批「這是忽視民眾利益且浪費人才的做法，應儘快修正」。
國際牙醫強調，希望衛福部依法行政，這些國際牙醫都是現成的醫療人力，也願意幫忙，應將優秀的人才投入適當的醫療缺口，且從醫管道一切公正合法，平等通過國考，並無後門。
會後衛福部口腔健康司回應，今年2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，是依《醫師法》第4條之1第3項授權訂定，預告期間為2月4日至4月6日，其內容係針對持國外牙醫學歷通過牙醫師第一階段考試後，申請臨床實作適應訓練者，規範前開訓練之科別、期間、每年接受申請訓練人數、指定教學醫院、訓練容額、選配分發申請程序、文件與分發順序原則、成績及格基準及其他應遵行事項。
口腔司解釋，草案是參照現行「國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點」規定，其運作機制為依醫事人力供需狀況，由衛福部逐年核算選配分發名額及公告，並提升其法律位階。
口腔司說，醫事人力養成係遵循「教、考、訓、用」原則，為依照國內醫事人力供需狀況、教學醫院實習量能及相關事項，逐年核算每年得接受適應訓練之人數，以滿足國人口腔照護需求，爰於本辦法草案明訂選配分發名額核算機制，其他建議，將於預告截止後，彙總並納入條文研修參考，另於新制發布前，於「公共政策網路參與平台-眾開講」進行綜整回應。
衛福部口腔健康司副司長賴向華說，依照國內人力供需計算，近幾年實習名額都約為50人，將持續蒐集各界意見。