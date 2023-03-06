勤走四年！謝佩芬再戰大安區 誓接續蔡培慧、林靜儀腳步
南投立委補選結果4日出爐，前行政院中部辦公室執行長蔡培慧突圍勝選，重返立法院，讓綠營基層士氣為之一振。有意再戰台北市大安區立委的民進黨國際部主任謝佩芬今（6）日PO出2020年敗選後十天，現任駐美大使蕭美琴邀集落選夥伴聚餐的照片；她表示，大安區有很多支持者期待民進黨候選人在艱困選區中繼續堅持，自己近四年持續勤走，因為心裡有著「打算贏的那份拼勁」，期盼能夠接續蔡培慧的腳步，在大安區守護本土價值。
記者黃宣尹／台北報導
謝佩芬表示，蔡培慧先前兩度敗選，卻選擇再度投入戰場的毅力與精神，並且在此次補選創下奇蹟，讓全台灣的支持者都感動，也讓她想到中二立委補選時，同樣創下奇蹟的民進黨立委林靜儀。
她說，不論是林靜儀在台中或是蔡培慧在南投，或自己過去近四年在大安區，都遇到很多雖然無法表態支持民進黨、但每次仍然堅定出門投票的支持者。這些支持者持續堅持，也期待民進黨的候選人能在艱困選區持續堅持，就像蔡培慧在南投屢敗屢戰一樣，不曾放棄。
謝佩芬表示，自己2020年在大安區敗選後，到民進黨中央黨部擔任發言人和負責國際事務部之餘，仍然勤走大安區基層，就是因為我心裡有著「打算贏的那份拼勁」，這是為了在大安區守護本土價值，為了不信大安區真的是鐵板一塊。
謝佩芬說，蔡培慧勝選的消息，真的讓人非常振奮，明年的大選很快又要到了，期待自己帶著「打算贏的那份拼勁」，接續林靜儀和蔡培慧的腳步繼續努力。