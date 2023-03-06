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Netflix紀錄片爆「邪教主創新娜拉」！台灣唱片行急發聲

▲韓國知名唱片行新娜拉創立者為邪教教主金己順（김기순）。（圖／翻攝自YouTube頻道「Netflix Asia」）
▲韓國知名唱片行新娜拉創立者為邪教教主金己順（김기순）。（圖／翻攝自YouTube頻道「Netflix Asia」）

記者賴禹妡/台北報導

Netflix紀錄片《以神之名 信仰的背叛》近期才剛上映，立即造成網路熱議，粉專「韓國的筆記」日前發文表示，看完紀錄片後才得知，韓國知名唱片行新娜拉創立者竟是邪教教主金己順（김기순），金己順作惡多端，不但騙取教徒錢財，更倡導用毆打、暴力解決問題，甚至殺害了兩人，最後卻因罪證不足只判入獄4年，出獄後仍持續經營新娜拉，讓許多歌迷氣得紛紛抵制，台灣五大唱片行、微音樂隨後也緊急發布公告聲明，強調新娜拉通路並非主要供貨廠商，賣場也會儘速調整產品來源。 

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臉書粉專「韓國的筆記」4日發文提到，近期看了Netflix最新上映的紀錄片《以神之名 信仰的背叛》，裡頭介紹多位邪教主，而其中一名教主金己順竟是韓國知名唱片行新娜拉（Synnara record）的創立者。 

▲以「韓國邪教」為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，在Netflix一上映就引發熱議。（圖／翻攝Netflix）
▲以「韓國邪教」為主題的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，在Netflix一上映就引發熱議，其中邪教「寶貝童山」教主金己順竟是唱片行新娜拉創立者。（圖／翻攝Netflix）
金己順身為邪教「寶貝童山」的教主，不但利用話術騙取信徒錢財，更使用暴力對待不合意的信徒，甚至是不惜殺害7歲兒童，殘忍事蹟令人髮指，1982年成立了新娜拉唱片物流後，利用較低的通路價位打進唱片市場，成為全球知名的專輯流通販售商之一，也因為價格便宜，成為不少Kpop粉絲首選的通路，然而事件爆發後，卻因罪證不足，金己順僅因逃稅、貪污等嫌疑被判了4年有期徒刑，出獄後依然繼續經營著新娜拉唱片行，讓許多顧客氣得抵制。 

對此，台灣五大唱片行（5MusicTown）也發出聲明，表示「本公司所有韓版進口商品，除了有附新娜拉特典是跟新娜拉調貨外，其他商品均不是新娜拉進貨的，新娜拉通路本就不是主要供貨廠商」。 

另外，五大唱片也強調，所有韓版商品都是來自其它供應商，是HANTEO認證的銷售通路，新娜拉的商品是基於消費者之需求才去調貨，「除了有附新娜拉特典是跟新娜拉調貨外，其他商品均不是新娜拉進貨的，新娜拉通路從以前到現在都不是主要供貨廠商」。 

微音樂則是貼出公告，一開始就公布所有通路來源，也表示新娜拉通路並非主要供貨廠商，除了商品上有標示SY通路是確定跟新娜拉進貨之外，平時看到賣場標示「一般通路」之產品不一定是新娜拉來源，賣場售價也會視不同通路售價會有差異，而目前賣場現有的新娜拉通路選項正在調整中，「選項部分會需要時間進行修改調整，若有看到未調整的商品選項敬請見諒」。


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