春暖花沒開！兩岸邁「交流年」　中國軟硬兼施台灣難安心

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其中王信賢指出，今年兩岸關係處於「大交流年」，過去因疫情封控，中國當局必須趕上經濟社會融合進度，所以討論兩岸直飛航點、小三通等。王信賢認為，當民眾覺得兩岸衝突或是戰爭的可能性增加的時候，交流有緩解衝突的可能。
但王信賢也強調，兩岸都要留意一件事情，大交流並不一定等於民主協商。他指出，民主協商是一個政治性非常高的名詞，是探索兩治方案的一個手段，「若北京把大交流視為民主協商一環，這會很麻煩。台灣政府也要小心，因為大交流不一定等於民主協商，若扣上民主協商的帽子，接下來可能會出現很大的問題。」王信賢表示，兩岸都不該透過這種大交流去謀取利益。
雖然兩岸進入疫後「大交流年」，中國政府工作報告也強調推動兩岸關係和平發展、促進兩岸經濟文化交流合作。不過寇健文指出，經貿融合交流是軟策略，硬手段沒有被放棄，尤其在今年台灣有總統大選，因此中國仍會交叉運用軟硬兩手，一定會彼此干擾，「像是中國訴求中華文化、和平發展這個方向，又會被軍機擾台干擾，這對中共的對台政策是一個大挑戰」，因此軟策略成果會被削減。
寇健文隨後提到，兩岸交流還有一些具體的問題，中共官方應該要去思考，「要恢復兩岸的交流，那交流有保障嗎？有安全嗎？」
寇健文表示，先前就曾發生學者赴中從事學術交流，卻遇到干擾的情形，明明拿著邀請函去交流，卻被國安部的人人請去「喝咖啡」，甚至被留置，「這已經讓學者之間的交流產生很大的疑慮，我覺得中共官方要去思考，不管是說法上面，還是行動上面，都要有個表示，怎麼樣才能確保我們過去的學者不受到干擾。」
另外，寇健文也質疑，兩岸交流是要單向還是雙向？單向交流是台灣過去，雙向是中國也過來，但這處於不清楚狀況，感覺現在都是單向交流、要台灣學者赴中。
寇健文隨後指出，交流是否具有討論空間也是問題。現在中國官方管制趨嚴的情況下，中國學者對於與台灣學者互動仍有疑慮、怕碰到麻煩，若要讓兩岸交流正常進行，這種困擾與疑慮不能存在。寇健文表示，中國官方應該思考，如何讓大陸學者進行交流時，是較輕鬆與開放、不會有政治上的顧慮。
展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華指出，李克強的政府工作報告涉台部分，是中共二十大政治報告的摘要版，李克強只是代表陳述工作報告，不會出格、也不會有創新，雖未提及反外部勢力干涉、不承諾放棄使用武力等用字，但反對外部勢力干涉是中共的長期工作。另外，台美中關係互動發展，會使兩岸的敵意螺旋進一步上升，暫時難以獲得解決。
郭瑞華表示「兩岸關係或許是春暖了，但還沒花開。」他認為兩岸關係的嚴峻性非民間交流就可解決，而中共對台政策還是採遏獨促統、軟硬兩手策略。他指出，雖然宋濤有提過，「歡迎綠營人士也來大陸談談，走走看看」，但要落實其實非常困難，學者赴中交流還是面臨許多問題，可見中央表態與地方的接待層面無法即時反應過來，這種氛圍要等今年對台工作會議之後，就會有定調與解決方式，需要繼續觀察。