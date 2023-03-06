基隆捷運負擔額暴增 謝國樑：比照機捷由中央全額負擔
針對基隆捷運地方分攤負擔額從原先17.7億元，暴增3倍至53.85億元，基隆市長謝國樑今（6）日下午召開記者會，表示基隆捷運從一開始就是由中央政府、交通部提出的重大國家建設，強調基隆捷運應比照桃園機場捷運，由中央全額負擔所有經費，希望基隆市議長童子瑋、內政部長林右昌，能夠協助減輕負擔。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，從總統蔡英文在2017年宣布，斥資逾80億元打造 Tram-Train輕軌系統，後經行政院秘書長李孟諺在2019年7月召開研商「基隆南港間通勤軌道建設計畫」經費分擔會議，會議決議屬環島鐵路網一環，這項計畫由中央全額負擔建設經費，未來若地方政府提出延伸路線需求，屆時應依規定分擔興建經費。
謝國樑進一步說明，基隆捷運計畫由可行性研究到現階段綜合規劃，路線延伸到南港車站，及系統型式已改為中運量（LRRT），前行政院院長蘇貞昌於去年2月宣布第一階段八堵至南港車站間路線，計畫經費約425億元，其中基隆負擔 17.7億元。
謝國樑指出，從今年2月交通部長王國材拜會新北市長侯友宜的會議資料顯示，這項計畫經費已由425億元，暴增至約697億元，其中，基隆市負擔額更飆升至53.85億元，對於基隆財政絕對是一個龐大的負擔；強調基隆捷運經費分攤，不應採「補助」地方政府捷運建設方式，呼籲中央應就國土發展，全額負擔建設、開發及營運階段之經費(含用地取得)。