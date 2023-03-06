營養素吃太少也會心肌梗塞！3護心大使：維生素E、葉酸、膳食纖維不可忽視

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什麼是心肌梗塞？
心肌梗塞主要是因為血脂，血膽固醇太高，導致過多的「壞的膽固醇」（LDL），被自由基氧化而黏附於血管壁，進而導致發炎反應與血管壁受損，且過多的自由基也會直接傷害血管壁。
因血管壁受傷後會產生結痂，再加上脂肪的黏附，日久產生「栓子」導致血管管徑變小，最終就塞住血管，這就是所謂的「粥狀動脈硬化」。
如果是塞住冠狀動脈，就無法供給心臟能量，導致心肌梗塞，而心肌梗塞其實一直都是沈默且很快狠準的殺手，常常一來就帶走性命。
預防心肌梗塞3大重點營養Titan直言，許多人在心血管保健上只在乎「過量」的狀況，像是吃太多膽固醇、飽和脂肪酸等等，但以下的營養素吃太少，也會導致心血管疾病風險大量增加：
維生素E：
維生素E是人體非常重要的抗氧化維生素，負責清除人體的自由基，因此可以幫助我們降是低自由基對油脂的氧化效果，也會減少自由基對血管壁的傷害。
目前國人維生素E的攝取狀況並不好，僅攝取建議量的70%，這可能與我們吃太多精製澱粉、少吃全穀雜糧、堅果攝取不夠都有關係。
根據國健署「我的餐盤」建議，「全穀及未精製雜糧」的每日攝取要佔這些澱粉類食物的三分之一以上，而堅果每天要吃到一湯匙的份量以補充相關營養素。
葉酸：
許多人以為只有孕期才需要補充葉酸，但其實葉酸的作用不只是幫助胎兒神經發展，也和我們心血管疾病息息相關。
Titan說明，人體在新陳代謝時會很自然的產生對人體有害的「同半胱胺酸」，血液中過高的同半胱胺酸會造成血管的傷害，進而提高心血管疾病的風險，而代謝同半胱胺酸的關鍵營養素就是葉酸。
目前，國人的葉酸攝取狀況尚可，但在中年人中，血液中葉酸接近缺乏的族群比例也達到近5%，且在過去的調查中，曾經發現銀髮族高同半胱胺酸血症比例可以達到40至50%，其實是個不容小覷的問題。
所以Titan提醒，不僅是孕媽咪要攝取足夠的葉酸，一般人也都要適量攝取，像是深綠色蔬菜、豬肝都含有豐富的葉酸；建議每餐都要吃比自己拳頭大一點的蔬菜量。
膳食纖維：
國人的膳食纖維一直都是「吃不夠」的狀態，每日建議攝取25至35克，但目前國人僅攝取約15克左右。膳食纖維除了可以幫助排便、促進益生菌生長，但其實這些益生菌在利用膳食纖維後所產生的物質，會刺激腸道分泌腸道激素，這就會進入人體影響非常多的機制，像是血脂代謝、細胞對血糖的利用等等，所以膳食纖維是非常重要的。
平常飲食中，蔬菜水果和全穀雜糧都是膳食纖維很好的來源，建議民眾平日多吃全穀及未精製雜糧，少吃精製澱粉。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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