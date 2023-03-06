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噗噗噗噗噗！放屁也要看醫生？　屁太臭、太多都好可疑：醫警4情況速就醫

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每日健康-每日都做得到的健康

放屁是人正常的生理現象，不過如果遇到在擠滿10個人的電梯裡，不知道是誰放了一個無聲但很臭的屁、或是在偌大安靜的辦公室裡，不知道是誰放了一個超級響亮的屁，就真是尷尬到不行啊！這時可能有人會「憋住不放」，但醫師表示，如果身體沒有適時排出過多的氣體，那才更需要擔心健康是不是出問題了！

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大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)發文解釋，會放屁是因為我們在正常活動的時候，會有呼吸、飲食、消化等因素，讓腸胃道產生氣體，所以這些氣體就會需要透過打嗝（Belching）或放屁（Flatulence）排出，其中大部分是氫氣、甲烷、二氧化碳、氮氣或是氧氣的混和氣，以及少量會有明顯臭味的硫化氫、吲哚、氨氣、硫氫甲烷等。

 

陳威佑醫師 授權提供
陳威佑醫師 授權提供
腸胃道氣體的來源

至於腸胃道氣體的來源主要有：

吞嚥空氣：不論在進食、飲水、說話、嚼口香糖、吸煙等行為，都會不自覺地吞入空氣；

食物消化：腸道內有許多腸道菌會協助食物的消化，而細菌分解食物很容易產生氫氣和二氧化碳，部分菌種則會產生甲烷，若攝取較多的蛋白質類的食物，就可能會被分解生成硫化氫。

沒有放屁會怎樣

如果一天內都沒有放屁會不會怎樣呢？陳威佑說明，因為腸道也有基本吸收氣體的功能，所以通常不會有問題，但是如果太長時間沒排氣，或是排氣的味道很怪，那就要注意可能是身體出現以下問題：

1. 腸道阻塞：可能是腸阻塞或是扭轉，伴隨的症狀為腹脹或腹部感到腸絞痛，建議要盡快到醫院進行診斷與治療；

2️.肛門出口受阻：如便祕、痔瘡或腫瘤導致氣體排出受阻，因此排氣的次數會變很少，也容易伴隨腹脹的不適感；

3️. 排氣味道改變：可能是膽汁或是胰液分泌有異常，讓脂肪沒辦法順利被分解成較小分子，而由腸道菌代謝這些脂肪，可能會產生類似食物腐敗的「惡臭」。

此外，放屁也是觀察腸道蠕動是否健康的指標之一，特別是手術後如果有排氣，大多是代表腸胃已經開始恢復蠕動，是準備可以進食的徵兆。

最後陳醫師告訴大家，一天放20次屁都是正常的，只要確保擁有好的生活習慣，就會有正常的排氣；若放屁次數過多或過少、產生難聞氣味、伴隨腹痛或便秘等腸道不適症狀，建議要到醫院大腸直腸科進行諮詢或進行腸鏡檢查。

 

本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)授權報導

陳威佑醫師 授權提供
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