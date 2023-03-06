噗噗噗噗噗！放屁也要看醫生？　屁太臭、太多都好可疑：醫警4情況速就醫

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腸胃道氣體的來源
至於腸胃道氣體的來源主要有：
吞嚥空氣：不論在進食、飲水、說話、嚼口香糖、吸煙等行為，都會不自覺地吞入空氣；
食物消化：腸道內有許多腸道菌會協助食物的消化，而細菌分解食物很容易產生氫氣和二氧化碳，部分菌種則會產生甲烷，若攝取較多的蛋白質類的食物，就可能會被分解生成硫化氫。
沒有放屁會怎樣
如果一天內都沒有放屁會不會怎樣呢？陳威佑說明，因為腸道也有基本吸收氣體的功能，所以通常不會有問題，但是如果太長時間沒排氣，或是排氣的味道很怪，那就要注意可能是身體出現以下問題：
1. 腸道阻塞：可能是腸阻塞或是扭轉，伴隨的症狀為腹脹或腹部感到腸絞痛，建議要盡快到醫院進行診斷與治療；
2️.肛門出口受阻：如便祕、痔瘡或腫瘤導致氣體排出受阻，因此排氣的次數會變很少，也容易伴隨腹脹的不適感；
3️. 排氣味道改變：可能是膽汁或是胰液分泌有異常，讓脂肪沒辦法順利被分解成較小分子，而由腸道菌代謝這些脂肪，可能會產生類似食物腐敗的「惡臭」。
此外，放屁也是觀察腸道蠕動是否健康的指標之一，特別是手術後如果有排氣，大多是代表腸胃已經開始恢復蠕動，是準備可以進食的徵兆。
最後陳醫師告訴大家，一天放20次屁都是正常的，只要確保擁有好的生活習慣，就會有正常的排氣；若放屁次數過多或過少、產生難聞氣味、伴隨腹痛或便秘等腸道不適症狀，建議要到醫院大腸直腸科進行諮詢或進行腸鏡檢查。
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
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