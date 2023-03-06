春季回暖噴嚏打不停？營養師推薦「6抗敏食物」調整過敏體質

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Omega 3脂肪酸
攝取足夠的Omega 3脂肪酸不僅能抗發炎，還能有緩解過敏症狀，由於人體無法自行合成，所以一定得靠食物中攝取。美國FDA建議一週至少吃8盎司 (226公克) 富含Omega 3脂肪酸的魚類，例如鯖魚、鮭魚、秋刀魚、沙丁魚等。
鎂
鎂可降低組織胺分泌，同時也是支氣管擴張劑，可以降低過敏所帶來的不適感。食物來源包括菠菜、黑豆、堅果、巧克力、香蕉、鮭魚等等。
維生素D
維生素D可維持體內免疫系統的平衡，同時也幫助抗發炎。Janie直言，獲取維生素D的方式其實很簡單，只要在太陽下曬20至30分鐘就足夠，不過天氣不佳時，也可以考慮由日曬過的香菇、蛋黃、或是補充品中獲取。
維生素C
維生素C除了有抗氧化、抗發炎的功效，更可以協助組織胺的分解，讓您早日解除過敏症狀。富含維生素C的食物包括芭樂、奇異果、小番茄等。
槲皮素
聽起來很陌生的槲皮素可以抑制免疫細胞分泌組織胺，同時也能降低發炎性細胞激素的生成，莓果類例如蔓越莓和藍莓等、洋蔥、蘋果、菠菜中就有不少的槲皮素，建議要連皮一起吃才能完整攝取。
益生菌與益生質
眾所周知，益生菌能協助調整過敏體質，但不要忘記也要給這些益生菌準備「食物」，多吃富含膳食纖維的全榖及未精製雜糧，例如糙米、燕麥、番薯等，才能把吃進去的菌群養好。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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