這樣點眼藥水超危險！ 醫圖解導正「2手法」避免手抖戳傷眼膜
你可能常常眼睛不適有點眼藥水的習慣，但或許都在用錯誤的使用方法，眼科醫師指出，很多人點眼藥水用錯方法，或是點的時候很緊張甚至發生意外，一位老伯伯的家人在幫他點藥水時一個不小心還把伯伯的眼角膜戳傷了。對此醫師強調，點眼藥水時手部一定要有依托不要懸空，才能百發百中、也避免戳到眼睛。
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眼科醫師王孟祺在臉書粉專《王孟祺醫師-眼科最前線》指出，很多人點藥水方法不對，例如去拉患者的上眼皮，結果患者反而眼睛閉的更緊，完全點不進去；或者手完全懸空，將瓶尖往眼球的方向移動，這樣會很難控制正確的距離，甚或在手抖或患者身體晃動時去戳到眼球。
正確點眼藥水
他提醒，幫別人點藥水時：
自已點藥水時也是一樣：
- 只要讓他稍向後仰（有牆面或穩固的傢俱倚靠最好)，並將下眼皮稍微下拉就可以形成一個承接藥水的小凹槽(結膜穹窿)；
- 此時將手的小指無名指依托在患者的額頭上，水平的移動調整瓶尖位置，讓藥滴可以完美的落在小凹槽內就好了。這樣既可以保持適當距離，又不至於戳傷眼球。
另外，點藥水時也要注意瓶尖不要觸碰到睫毛，才不至於污染藥瓶。
- 要有一個手部的依托，才能確保安全且穩定，可以百發百中。
本文經 王孟祺醫師 臉書粉專《王孟祺醫師-眼科最前線》授權報導
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