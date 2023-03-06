楊紫瓊力挺安德麗亞！《致蕾絲莉》奧斯卡爭影后風波落幕
第95屆奧斯卡金像獎入圍名單中，曾主演過《遺落戰境》、《鳥人》和《阿姆斯特丹》等片的英國女星安德麗亞瑞斯波羅格，以《致蕾絲莉》入圍本屆「最佳女主角」，擊敗了先前呼聲極高的《女王》薇拉戴維斯、《提爾：純真之死》丹妮爾戴德維勒。《致蕾絲莉》在好萊塢明星及名人用社群媒體推薦下，獲得不少入圍票數，但後續爭議不斷，美國影藝學院還展開違規拉票調查，近日以名人宣傳手法不影響會員投票意願，結束這場紛爭。同屆競爭奧斯卡影后的凱特布蘭琪、楊紫瓊，也公開力挺安德麗亞瑞斯波羅格。
記者黃雅琪/綜合報導
其中，以《媽的多重宇宙》同為本屆入圍競爭者的楊紫瓊認為，假使如外界所述能瞞騙過美國影藝學院，她早就可依照這方式去處理正式入圍，力挺安德麗亞這次入圍毫無爭議點。甚至連美國前總統歐巴馬每年固定公佈的年度佳片中，《致蕾絲莉》也意外進入好片之林，向來挑片及做事風格極為挑剔的男星艾德華諾頓，更力讚安德麗亞的演出令她印象深刻，看完此片會對許多追逐表演夢的人有極大的鼓勵。
電影《致蕾絲莉》劇情描述蕾絲莉（安德麗亞瑞斯波羅格飾）是一名德州西部的單親媽媽，辛苦撫養著兒子詹姆士（歐文蒂格飾），某次意外中了樂透頭獎，原本有機會展開美好人生，但在6年後她把錢揮霍殆盡，並拋下心碎的親友獨自謀生，而且染上了酒癮，兒子嘗試著與她度過難關，卻還是一次又一次地心碎收場。遭到兒子放棄的蕾絲莉無處可去，被迫返回家鄉，並求助於好友南西和道奇夫婦（艾莉森珍妮與史蒂夫魯特飾）。但由於蕾斯莉曾傷害過他們，不僅不歡迎還惡意趕走她，走投無路的她只能流浪到一間摩鐵，卻遇見好心的老闆史威尼（馬克馬龍飾）給她工作。此時，蕾絲莉開始對過去的行為陷入悔恨當中，而在史威尼的支持下，逐步面對過去行為造成的後果，但最終她是否能夠擁有第二人生呢？《致蕾絲莉》即於3月24日全台上映。