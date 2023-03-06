不贊同2024總統初選 連勝文：國民黨沒短期癒合傷口傳統
2024國民黨總統布局風聲不斷，鴻海創辦人郭台銘日前公開表態，有意爭取國民黨2024總統提名，又為戰局製造不確定因素。對此，國民黨副主席連勝文今（6）日接受網路節目專訪時表示，他非常歡迎郭台銘能回國民黨，並直言不主張2024總統辦理初選，因國民黨沒有初選後，短期內癒合傷口、全黨一致的傳統。
記者翁子竣／台北報導
連勝文接受網路節目《今天誰來沛》專訪指出，他不主張國民黨總統選舉採取初選，國民黨向來對於黨內初選沒有很好的傳統，可在短期內就癒合傷口、全黨一致，「並非國民黨組織文化存在的現象」。他強調，透過協調可用客觀數據，說服有意爭取總統提名的人，誰較有可能當候選人並取得勝利，其中有很多科學根據，他強調大家應把各自領域顧好，團隊協同作戰才可以真正打敗民進黨。
連勝文也說，現在欲爭取總統提名的藍軍或本是藍軍候選人，都對這片土地抱有熱愛國家的情懷和忠誠的態度，希望能保護人民與家園，並且讓台灣繁榮發展，不希望兩岸爆發戰爭，導致台灣陷入萬劫不復境地，泛藍陣營潛在人選，現在心態上都有這樣的共通點。
談到郭台銘盼重返國民黨，連勝文也表達歡迎態度，需爭取每一份力量，為2024甚至之後的台灣奮鬥。連勝文也自曝，他已3年與郭台銘沒有見面，可能是3年前他全家人都力挺前高雄市長韓國瑜選總統，因此從那時起就沒有見過郭台銘。
連勝文坦言，雖不能幫郭台銘講話，也搞不清楚對方的想法，但郭台銘過去為台灣付出，買BNT疫苗遭到民進黨與網軍側翼抹紅，而郭台銘突破當時的恐怖氛圍，需要很多決心，並為了台灣人的生命而奮鬥。
連勝文指出，他不認為郭台銘若沒辦法代表國民黨參選，會決定自己出來參選硬幹到底，「這種事情我無法想像」；郭願意拚自己的命幫助老百姓，結果衝冠一怒使國民黨與非綠陣營又失敗，這實在無法聯想。