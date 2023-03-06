全民普發6000進度？唐鳳：系統開發完畢、等預算通過

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一為登記入帳，民眾於申請網站線上申請，登入健保卡號、金融機構帳戶資訊，系統會去核對是否為本人，直接將6000元匯入戶頭。
第二是ATM領現，民眾只要拿自己的提款卡到12家指定金融機構提款機，輸入健保卡號、身分證字號等，就能直接領取現金。
第三為臨櫃領現，若民眾沒有銀行帳號、也沒提款卡，那就直接拿身分證、健保卡到附近郵局，臨櫃領取。
唐鳳說，該系統就像公共建設一樣，後續勞動部1萬元的「部分工時受僱勞工生活補貼」，也用同樣系統發放，此次同樣也協助財政部，相關系統上個月底已經開發完畢，正在等立法院通過預算，只是這次普發現金還新增特定對象（領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等）免登記，直接匯入帳戶。若時間快到，民眾仍未領取，會想辦法通知。
節目主持人、立委許智傑表示，自己不會去領，想給國家做更多事。唐鳳說，自己之前3倍券、5倍券都捐給非營利團體，聽到委員捐給國庫，這次也會響應。
唐鳳說，數位部開發系統就是想減低行政成本，讓公務員有更多時間能提供主動式的服務、多關懷民眾。
許智傑詢問，數位部是否也能透過系統，協助弱勢團體？
唐鳳回應，慈善團體行政人員不多，更有需求，需要數位系統協助，有特別要求產業署，不能只幫中小企業，也要幫助中小事業，尤其是公益事業，只要用的到相關軟體，都要去幫忙，算是公益創新。
許智傑表示，最近許多人接到聲音跟親友一模一樣的詐騙電話，該如何預防？
唐鳳說，現在的AI技術可以模仿、複製聲紋，把任何內容套成像是他在講話一般，但無論如何，發話號碼無法更改，建議民眾接到朋友打來，聲稱自己換電話、要借錢，多半都是詐騙，可以多聊一點、找出蛛絲馬跡，或乾脆約出來見面，破解詐騙手法。
另外，也能下載反詐騙軟體，像趨勢科技的防詐達人、Whoscall APP，會第一時間告知發話來源，過濾詐騙電話。
許智傑說，很多老人不會裝設APP，該怎麼辦？
唐鳳表示，最近行政院有要求數位部研究，免費提供不需特別裝設的方式，讓民眾在辦好電信門號、方案時，就裝好防詐騙軟體，最慢明年可以上路，若有電信商願意搶先響應，就能提早到今年上路。