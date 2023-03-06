蔡天鳳慘遭分屍！湯鍋頭骨、冰櫃雙腿DNA比對結果出爐
香港28歲名媛蔡天鳳慘遭前夫一家肢解殺害並烹屍，震驚國際社會，港警目前已經逮捕6名嫌犯，港警今（6）日公布最新案情發展，在案發地點大埔龍尾村的湯鍋中，疑為頭骨的遺骸和烹煮過的遺體，以及被冰放在冰櫃中的雙腿，經DNA比對後，確認為蔡天鳳，目前港警仍持續尋找其餘失蹤殘肢。
記者林莞茜／綜合報導
回顧案情，蔡天鳳在上（2）月21日突然失蹤，警方獲報後認前夫鄺港智涉嫌重大，24日竟在她前公公大埔龍尾村的租屋處內，找到2鍋「人肉湯」，冰櫃內還有殘肢，部分已被削到見骨，手法相當兇殘。
警方展開調查後發現，此命案疑為經過精細佈置且策劃已久到兇殺案，案發地點大埔龍尾村租屋處才剛租不到幾星期，屋內僅有簡陋家具，其餘都是電鋸、絞肉機等肢解工具，目前警方已逮補蔡天鳳前夫一家四口、前公公的情婦，以及鄺男的41歲男性朋友共6人以釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞
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