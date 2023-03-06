阿滴「參加過攝理教」！爆邪教內幕：他們說鄭明析被冤枉
Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國邪教「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석）性侵眾多女教徒的惡行，且不只在韓國，他甚至將魔爪伸到世界各地，包含台灣、香港等地，吸引許多台大、政大信徒，立刻掀起熱議。對此，就有網友發現YouTuber阿滴、滴妹疑似曾是攝理教教徒，還曾配戴過邪教項鍊，對此，阿滴今（6）晚也在IG發文，承認確實曾經參與攝理教教會活動，還稱：「教會的人說鄭明析是被冤枉的。」不過現在兩人皆已離開教會。
記者郭佩蓉/綜合報導
阿滴今日在IG限時動態發文，表示近期因為Netflix上攝理教的紀錄片，媒體與社群上有討論他與滴妹和攝理教的關聯，為了避免造成猜疑與誤會，因此主動和大家說明，「我在剛上大學時在校園中接觸到攝理教，當時參與教會活動如主日、才藝班、分享福音等，對我們來說就像是參與一般教會有的例行活動」。
阿滴表示，最近媒體報導的紀錄片內容，在當年他們參與教會時，的確知道鄭明析因為性侵案件正在獄中，「但教會人員會不斷說明這件事是被冤枉的，並以韓國宗教戰爭、利益抹黑等原因，讓教友相信這是一起冤獄事件，並表示上網查到的，都是蓄意攻擊的不實資訊」。
過程中，阿滴與滴妹逐漸對教義產生疑慮，教會也有很多嚴格規定，漸漸無法符合他們的價值觀，因此他們便在6-7年前離開教會，「昨晚在看完紀錄片後，我們也更加確定多年前離開攝理教是正確的選擇」。
※【NOWnews 今日新聞
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