巷仔內／兩會揭幕　習近平全面掌權為心安？

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這次兩會除了「換屆」人事變動之外，這次「兩會」將要審議的《黨和國家機構改革方案》也引發外界高度關注。雖然目前尚未公開方案細節，但這可說是「強化黨中央集中統一領導」的一步，為的是解決一個問題分屬兩三個部會的「官僚碎裂化」困境。
中共此舉看上去是為了握大手中權利，但同時也將他們心中的不安曝露出來。究竟中共在擔心什麼？其實可以從在去年中共二十大看到端倪。當時的報告頻繁提及「安全」一詞，足足有91次，顯示出黨現在是感到「不安全」的。
國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗在參加由政治大學國際關係研究中心舉行「解析2023年中共全國兩會」的座談會時，就提到中國金融系統有腐敗和監管問題，尤其後來發生河南村鎮銀行「取款難」，後演變為地方維權事件，對於中共來說，很難接受這種動盪。
在中國國務院總理李克強的「畢業」政府工作報告當中，也能發現中共為了「安全」下足重本。報告中提到今年中共中央支出比去年增長6.5%，除了軍費支出增幅7.2%之外，外交預算、公共安全預算、糧油物資儲備預算、債務付息預算皆有增加且增幅不小，就是為了確保內外「安全」，尤其「糧油物資儲備」增幅高達13.6%，反映出「戰時經濟」下安全格外受到重視。
習近平將透過《黨和國家機構改革方案》在「金融」、「科技」、「國安」三大面向進行改革，進一步將權力集中在黨中央，美其名是為了應對國內外威脅，但實質上卻是打著改革名號來「反改革」。法國CY賽爾奇—巴黎大學教授張倫多此以「大反動」來評論，指出習近平一方面以加強社會控制回應，一方面又強調需要一定自由空間的經濟發展，這種「一邊備戰、一邊建設」的無解內在矛盾，使中國政策出現搖擺不定的特性。
過去中國內部存在著深刻矛盾，在改革開放之後若碰上問題，理應要透過多次改革，來消除不自由造成的問題，但習近平卻是加強社會控制，打壓經濟自由發展空間，這樣的做法卻讓不安全感瀰漫中國，在權力過度集中的情況下，對於國際社會來說，不可預測性也急速增加。
在全國兩會落幕後，中共將會進入新階段的習近平時代，缺乏權力制衡之下，容易採取許多冒進、錯誤的政策行動，可能會進而造成鬥爭不斷。習近平以改革為名，實際上卻是走回一人獨裁老路，強化黨的統治反而會引起的紛亂，不安全的緊張氛圍瀰漫著他極力保住的紅色江山。