攝理教黑歷史曝！教主性侵「台大政大百女」 遭通緝24年
Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석原譯名鄭明錫）性侵女信徒案，影片上架之後立刻引起各界熱議。然而驚人的是，攝理教的魔爪早就伸向世界各地，其中包括台灣也在其中，選在台大、政大等知名學府附近建立教會，拉人成為信徒甚至傳出性侵。而早在2003年，台北地檢署就以強制性交罪嫌，對鄭明析發布通緝，通緝時效到2027年11月。
記者張嘉哲/綜合報導
在紀錄片中，現年29歲的葉萱（韓文名：鄭秀晶）透露，自己2011年在路上被攝理教徒發問卷傳教，因為當時內心空虛，入教之後深陷其中，由於外型亮麗，不僅短時間就成為高階信徒，還是教會的宣傳大使，進而與自稱「彌賽亞」（意即救世主）、創立攝理教的教主鄭明析有了密切接觸，但也因此遭到對方引誘性侵。
然而事實上，《壹週刊》2001年曾以「邪教主誘姦台大政大百位女生」，報導過鄭明析性侵的駭人故事，以宗教為名誘姦百位台大、政大女性，由於當時性侵屬於告訴乃論，沒有受害人願意出面提告，即便台北地檢署主動查訪多位證人，但還是沒人願意提告，而鄭明析又傳喚、拘提無著，因此在2003年6月18日對鄭明析發布通緝，通緝時效到2027年11月，只剩下4年半時間。
然而，對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會（6日）在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。
基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應，同時也對媒體及網路上一切惡意評論保留法律追訴權。