秦剛兩會「首秀」將登場！中國外交走向 戰狼與否引關注
中國十四屆全國人大一次會議，將於今（7日）上午10點舉行記者會，中國外交部長秦剛，將就「中國外交政策和對外關係」相關問題，回答中外記者提問，也是他自出任外長以來，首次出席全國兩會期間的記者會。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
即將滿57歲的秦剛，出身外交世家，祖父秦力真及姑姑秦小梅都曾擔任中國外交官，姑丈更是中國前外長李肇星，秦剛畢業於國際關係學院國際政治系，曾任中國外交部發言人、駐英國大使館公使等職，2021年被習近平欽點擔任中國駐美大使，去年12月接替王毅成為外長，晉升為正部級，短短2至3個月已有多場公開活動，包括上月21日的「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇開幕式，發表主旨演講，宣布中方正式發布《全球安全倡議概念文件》。
先前中國有2位曾任駐美大使、任期結束後擔任外交部長的例子，1位是李肇星，另1位是楊潔篪，但在駐美大使任期間、直接被任命為外交部長，秦剛則是第1人，分析認為，這一任命的非同尋常，也表明中美關係在中國外交的重要地位。
今年以來，秦剛已訪問衣索比亞、加彭、安哥拉、貝南、埃及和非洲聯盟總部、印尼、東協秘書處，出席G20外長會議等，相當活躍；不過7日的兩會期間中外記者會，則是秦剛作為外交部長的「首秀」，是否會延續中共近年「戰狼外交」風格，國際社會相當關注，中美關係、俄烏戰爭、台海局勢等，料將是本次記者會的焦點，秦剛想必會釋出中國最新外交政策方向。
此外，香港《星島日報》近日曾引述可靠消息稱，秦剛預計將於兩會時獲任國務委員，成為「副國級」大員，晉升國家領導人之列，並繼續兼任外交部長，若屬實，秦剛由正部級到國家領導人，僅僅3個月時間，可謂創下官場傳奇。