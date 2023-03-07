攝理教主鄭明析爆性侵！5女共浴影片外流 網一看全發毛
Netflix近日推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭開韓國「攝理教（JMS）」教主鄭明析（정명석原譯名鄭明錫）性侵女信徒案，引起外界討論。然而不只有受害者出面指控，包括其錄音檔案以及3支女孩們一起沐浴的影片通通被外流，不少網友看了之後毛骨悚然「這真的太可怕！已經洗腦到非常嚴重」。
記者張嘉哲/綜合報導
香港受害女子「秀晶」揭露鄭明析會挑選臉蛋標緻的人進入「常青樹」這個組織，意即所謂的「高階信徒」，其中不只女性，連長相俊俏的男性會被選入，而一位曾經是常青樹成員的陳姓台灣女子就表示「入選之後，就會被主任級女牧師叫去拍性感照以及裸照，甚至私密處都會被拍下」。教會高層卻聲稱這樣的行為「是在表達對教主的愛慕和尊敬」，陳女驚爆，當時答應拍攝的女孩們也全都是自願，統一上繳給教主欣賞。
而反對攝理教的組織「出埃及記」過去就掌握了3支上繳給教主的私密影片，其中有一支的影片內容是被選中入會的5位年輕女信徒，全身赤裸的一起沐浴，而且還使用嬌柔的聲音喊著「教主～快進來吧！跟我們一起泡澡吧！」甚至還稱鄭明析為「老公」。
從影片可以看出，這些女信徒如同陳女所說，看起來並未被強迫的感覺，也對鄭明析頗為崇拜，不過在這一連串性侵醜聞爆出之後，讓不少觀看影片後的網友紛紛毛骨悚然表示「這到底是多洗腦....才可以做到這種地步」、「太可怕了，看完覺得太沉重了」、「看完心情變好差.....錄音檔也很.....刷新三觀」、「這離譜的程度，我完全不行」。
然而，對於Netflix播出的紀錄片，基督教福音宣教會（6日）在網站發表聲明，指出拍攝播出內容偏頗，教會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活，然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。基督教福音宣教會指出，案件目前韓國法院還在審理調查中，痛批媒體此時播出該拍攝之影片，不是合理、客觀與公正的方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，教會將不予一一回應。