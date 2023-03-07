台漁船釣魚台海域翻覆！已知1死6失蹤 船東：懷疑遭撞擊
新北市瑞芳籍漁船「新長發八八號」，日前出航到釣魚台海域捕鎖管，5日遭日本海上保安廳發現船體下沉，僅剩船頭浮在海面上，船艙內只找到一具印尼移工遺體，台籍船長潘國安與其他五名移工下落不明，目前仍在搜救中。對此，新長發八八號的船東杜明坤推測，船艙進水嚴重，且船長並未求救，懷疑可能遭撞擊，希望政府搜救後展開調查。
記者孫唯容/台北報導
據了解，新長發八八號漁船在上（2）月27日深夜11點多，從八斗子漁港出海，船上一共有63歲的船長潘國安與六名印尼籍移工，以往約15到20天可返回，不過在本（3）月1日就傳出失聯。
5日中午12點30左右，日本海上保安廳在釣魚台東南方約41浬海域，發現新長發八八號船體下沉，我國國家搜救中心接獲日方通報後，立刻通知海巡署連江艦趕赴現場，並在當晚21點30分抵達發生海域，目前已尋獲一具印尼籍船員遺體。
新長發八八號的船東杜明坤表示，船隻如果是單純因為作業事故，或是海象不好，頂多側翻，並不會完全翻覆沉沒，而船艙進水嚴重，且船長並未求救，懷疑可能遭撞擊，希望政府搜救後展開調查。
對此，外交部也表示，國搜中心已連絡附近我國漁船協尋，海巡署及日本海上保安廳也緊急派船前往搜救，盼船員能獲救。