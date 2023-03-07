阿里山住2晚噴7萬！「日本機+酒」價格曝光：窮人請出國
嘉義阿里山五星級「英迪格酒店」才剛開幕不久，日前卻遭到投訴228連假「房價浮動」，開出2晚上6萬9千元的高價，引起討論。對此，醫師杜承哲則臉書分享，透露自己最近與老婆去日本遊玩，兩個人費用「事實上還可以找台幣300元」，讓不少網友有感而發分享經驗，直呼「窮人還是只能出國」。
記者張嘉哲/綜合報導
杜承哲在臉書表示「剛才發現一個巧合，連假某阿里山飯店兩晚房錢，恰好等於我和梅酒小姐（老婆）到新潟玩的兩人機票錢+四晚住宿金額，其中有日本文化財旅館和日本三大藥湯之一」表示住宿部分對比英迪格酒店還能找300元。不過杜承哲也強調「當然加入餐會和滑雪教練費用就會超過了，只是分享巧合勿戰」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我去了神戶兩天+大阪難波兩天+星宇來回機票+A5和牛燒肉也才29000」、「現在窮人都出國了，文青國旅住民宿，有錢人國旅才住飯店」、「只能說台灣飯店業者要這樣玩....大家以後連假真的都會出國」、「剛回來，55k跑東京河口湖箱根江之島橫濱玩10天」、「那個價錢，我們家兩人曾經在日本玩過將近兩週」、「六萬去日本玩個五天都夠了，台灣房價實在扯」、「窮人還是出國實在」。
而回顧整起事件，一位周小姐透露228連假入住「英迪格酒店」，入住被收6.9萬元，退房時才發現該房型原本一個晚上為2.3萬元，櫃檯人員稱這是「浮動價格」，讓她質疑飯店隨意開價；對此，英迪格酒店遭到投訴後回應「當時訂房有依照客人新增的需求重新調整房價並告知，並在客人入住前及入住當下皆有再次確認總金額，客人皆表示同意無意見入住，還有簽署入住確認信，包括早晚餐價格以及房價都有清楚標示」。
只能說五星級酒店貴不貴、行情在哪、值不值得，民眾都能夠自行評估，以國內旅宿來說，就算是私人的包棟民宿，絕大多數確實都有「房價浮動機制」存在，下訂之後也應該要確定好價錢，以免自己理虧。