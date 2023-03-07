特洛伊木馬？美國防部憂「中國起重機」成潛在間諜工具

避免惹怒北京！麥卡錫、蔡英文可能會晤地點　外媒曝原因

▲外媒披露美國眾議長麥卡錫，可能會於加州和蔡英文會晤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒披露美國眾議長麥卡錫，可能會於加州和蔡英文會晤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國《金融時報》（Financial Times）6日報導稱，蔡英文4月初計劃出訪中美洲，期間將在美國加州和紐約停留；在加州期間，蔡總統將與代表該州的麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，也將赴雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。外媒分析，此安排是為了避免過度惹怒北京。

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綜合《南華早報》、《每日郵報》等外媒報導，北京去年在美國時任眾議院議長裴洛西（ Nancy Pelosi）訪台後，幾乎全面封鎖台灣，隨後在台灣周圍進行了前所未有的實彈軍事演習，還切斷了與美國一系列溝通管道，包括氣候變遷和軍事交流，而白宮則將此舉稱為「反應過度」。

報導指出，調整共和黨原定訪問台灣的計劃，意在阻止北京的激烈反應，所以2人的會晤地點選在加州而不是台北，也不是美國聯邦機構所在的華盛頓特區。

此次會晤的討論，也正值中美關係因間諜氣球風波惡化，以及有報導稱習近平正考慮為俄羅斯在烏克蘭戰爭提供援助之際，頗有牽一髮動全身的意味。

有人擔心如果麥卡錫真的訪台，北京的軍事反應將比裴洛西來時更激烈，過去1週中國也頻頻派出戰機和軍艦擾台，對此美國的回應則是批准對台軍售。

根據美國憲法，美國眾議院議長在總統繼任順序中僅次於副總統，白宮一直強調，權力分立意味著行政部門無權阻止立法者出訪。至於被問到是否更希望2人在加州而不是台灣會晤時，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）拒絕置評；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，他不知道有任何已確認的出訪行程。

目前尚不清楚在美國舉行的會晤，是否代表麥卡錫未來訪問台灣的可能性被排除，美媒《Punchbowl News》1月時曾報導，美國國防部一直在為他可能訪問台灣做準備，不過台灣明年就要舉行總統大選，蔡英文即將於做滿2任後離任，有鑑於民進黨在去年年底九合一選舉中挫敗，藍綠2黨誰能在2024年勝出變數仍大。

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