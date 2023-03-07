珍惜近期好天氣！下波「強冷空氣」時間出爐 變冷還下雨
今（7）日清晨輻射冷卻依舊持續影響，台灣本島平地最低溫在新竹關西僅有攝氏7.9度，不過天氣風險公司分析師歐宗學指出，今晨出現攝氏10度以下的縣市也有減少，代表整體的氣溫正在回升中，天氣方面依然晴朗、有明顯的陽光加熱，白天會變溫暖，各地高溫在攝氏24度以上，中南部內陸會再更高一些，日夜溫差超過攝氏10度甚至達到15度，要注意早晚期間的氣溫變化、適時調整穿著。下週日（3/12）晚間鋒面掠過後東北季風增強，將帶來大幅度的天氣變化，不僅會降雨氣溫也會驟降。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學表示，明（8）日和今天是類似的天氣和氣溫差不多，清晨在竹苗一帶仍有攝氏10度左右的低溫機會。週四（3/9）有華南雲系接近，可能為台中以北帶來些許雲量，但降雨可能性較低，週五（3/10）華南雲系移出、西半部再恢復晴朗天氣，東半部則因為受到偏東風環境影響，雲量有增多趨勢，到週六（3/11）也可能有些局部短暫雨發生。
特別提醒，下週日白天各地仍是類似的天氣型態，但晚間鋒面掠過後東北季風增強，將帶來大幅度的天氣變化。迎風面北部、東半部地區轉陰有局部短暫雨，台灣周邊海域的風浪明顯增強，接著則是氣溫會逐漸下滑，預估冷空氣的強度可達到「大陸冷氣團」等級，下週日到下週一（3/12至3/13）各地會有明顯的氣溫落差，尤其北部白天高溫可能會驟降攝氏10度左右，瞬間從溫暖的春天變成寒冷的冬天。
歐宗學補充，該波鋒面水氣偏多的時間不長，下週一上半天迎風面還有局部短暫雨機會，中南部山區也可能有零星降雨。下半天水氣快速且明顯減少，由北而南陸續又會轉為晴時多雲天氣，屆時要留意夜間的輻射冷卻降溫，可能帶來另一波氣溫低點。預估這波冷氣團在下週二（3/14）就會減弱，後續仍是偏乾的大氣環境，回到與近期類似的天氣與氣溫型態。