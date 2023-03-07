台股早盤平盤附近震盪 工具機展登場、機器人概念股夯
市場等待美國聯準會主席鮑爾的國會證詞以及就業數據，美股四大指數昨（6）日漲跌互見，今（7）日台北股市開盤後也在平盤上下震盪小漲小跌。權值王台積電早盤小跌，跌1元來到520元。其他重要電子股如聯發科、鴻海、南亞科、和碩小漲，面板股回測跌多。而工具機展登場，機器人概念股紅通通，另外，光學鏡頭族群也持續強勢。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日上漲40.47點，或0.12%，收33431.44點；那斯達克指數下跌13.27點，或0.11%，收11675.74點；標普500指數上漲2.78點，或0.07%，收4048.42點；費城半導體指數下跌33.74點，或1.11%，收2994.59點。
台北股市今日早盤在平盤上下震盪，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤小跌，跌1元來到520元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.7%，來到51.4元。世界先進小跌、力積電來到平盤上下。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、南亞科、和碩小漲，友達、群創漲多拉回，今日跌幅達2%。台達電較為強勢，漲逾1%。
今日盤面焦點仍為光學鏡頭族群，先進光漲6%多，佳凌漲逾5%，玉晶光、今國光、亞光漲1到2%。另外，工具機展登場，機器人概念股紅通通，上銀漲6%多，智邦、福裕漲2%，東元、廣運、新漢、士電、鑫創漲1%以上。
另外，觀光與連鎖餐飲續強，華園、王品、鳳凰漲逾1%，雲品、晶華、山富漲幅都有0.6%以上。老四川、美食-KY、瓦城、八方雲集、路易莎咖啡漲1到2%，揚秦、豆府、漢來美食漲0.6%以上。