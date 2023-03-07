農民心急水情！王美花：休耕補償已發、持續與農水署合作
去（2022）年南部降雨量不到歷史平均的4成，創下30年來新低，進入枯水期，南部降雨不佳，水情吃緊，農民也心急，對此，經濟部長王美花今（7）日出席立法院報告質詢前受訪時指出，嘉南平原一期稻作本就有休耕，休耕補償也已在農曆過年前發放給農民，至於其他農田雜作的耕作，經濟部也都與農田水利署有密切合作，並相互配合。
記者鄭妤安／台北報導
近期南部旱象引發各界關注，降雨量甚至創下30年來新低，為此，政府日前成立旱災中央災害應變中心，並召開工作會議，目前台南地區水情狀況亮「減量供水」橙燈，嘉義地區則為「減壓供水」黃燈，高雄地區也將於明（8）日起，將水情燈號轉為黃燈，民生部分將由夜間10時至隔日早上6時進行減壓供水，產業則以自主節水7%以上為目標。
截至今日上午8時，全台各地水水庫情形以曾文水庫水量最低，僅剩18.2%，新山水庫、石岡壩、霧社、白河等水庫蓄水量只剩約兩成，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量則不到四成。
王美花日前指出，到5月底前都是枯水期，現在已正在進行協助調度與增加水源、節水等各方面工作，至於能否保證今年供水無虞？她回應，努力朝此方向，盼節約用水、穩定供水。
另外，針對南部大旱、農民心急，政府是否會給予照顧與協助？王美花今日接受媒體聯訪時表示，嘉南平原一期稻作本就有休耕，休耕補償也已在農曆過年前發放給農民，至於其他農田雜作的耕作，經濟部也都與農水署有密切合作，並相互配合。