名家論壇》蕭徐行／國民黨「靠勢」輸立委補選

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2016年，蔡英文率領民進黨贏得總統與立委選舉，蔡總統還在勝選感言時強調民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，雖然這也只是選舉語言，但是民進黨在阿扁下台，失去政權八年後，在重掌執政權那一刻還知道要謙卑以對國人，以免再次失去政權。然而，國民黨呢？自11月再次贏得九合一大選後，只見全黨歡欣鼓舞，一頭熱的預期將在2024年再次擊敗民進黨拿下睽違八年的中央執政權，想湊熱鬧的人多了。於是想選總統的人變多了；總統候選人都還未定案，就有人來推薦副總統候選人；為了搶立委席次，有心者打成一團，深藍區爭先恐後，甚至口出惡言，沙漠區無人聞問，沒人敢請纓出戰；黨內軍師突然增加，每人一把號，爭相建言，甚至語帶威脅，不順從其意見者，就帶隊抵制投票，以凸顯自我能耐。
同志們這樣熱鬧烘烘的爽態，不僅忘記了去年底的勝局，是民眾討厭民進黨，不是民眾支持國民黨形成的。其實民眾還是厭惡國民黨，去年的勝局是國民黨個別候選人侯友宜、盧秀燕等人努力四年，胼手胝足打下的基礎，亦即民眾支持個別縣市長，但是對於國民黨還是「敬謝不敏」，更別提選後黨內有志者完全不肯「好好作代誌」，為了爭奪未來權位，陷入你爭我奪的亂局中，引起多數泛藍支持者的反彈。黨部與立委參選人在這次補選中戰略錯誤又不能兢兢業業做好代誌，其實就是南投補選由民進黨蔡培慧勝出的主因。不能好好自我檢討，卻要牽拖到已經選前下去陪同林明溱掃街拜票過的侯友宜身上，這樣說得通嗎？
綜觀對這次南投補選的評論，沈富雄先生說得最為客觀中肯。他認為，國民黨這次輸掉，是前立委顏寬恒去年敗選的再版，他也分析林明溱敗選的三個主因，分別是社運型女將擊敗傳統型男人、選民討厭政治世家的世襲、豪宅給選民的相對剝奪感。這樣人設的反差就是說明南投選民正在求新求變，他們不再接受老世代主宰當地的公共事務，希望地方上有不一樣的政治人物出現；因此國民黨要記取此次敗選經驗，好好構思這次全國的立委選舉提名人選，必須是有社會代表性，有新生氣息者為主，不要又是推出一些有家世背景，專業度不足的人士來，因為能夠拿下立法院多數黨席次才是真正的執政。
這次敗選除了要認真反省，務實檢討外，其實國民黨更該做的是提出這次大選要用的黨綱政策，尤其是確認能為全黨一致同意，並為多數民眾可以接受的兩岸政策。目前的民調多顯現，多數藍綠選民對於中國的態度都是負面為主，民進黨為了打贏明年一月的總統與立委選舉，正全力的尋思如何製造事端，強化民眾對於中國的壞印象，以吸引台灣民眾的支持；再加上美國越來越挑釁的對中政策，包括美國眾議院動輒蓄意刺激中國以及蔡英文不僅是過境，而能正式訪美傳聞能否成真，都會深深刺激對岸，造成兩岸的不安，這是民進黨樂觀其成者，國民黨不可不慎。
「靠勢」且得理不饒人是國民黨北三立委險勝，南投立委失敗的主因，顯然國民黨還沒認知這一點，只認為對手抹黑才是南投敗選的主因。從吳怡儂、賴清德到陳建仁，民進黨不再像蔡蘇當權時的強硬與霸道，讓民眾厭惡，這就是當事者知道民眾厭惡民進黨，改採較溫和低調的執政態度來扭轉民眾對執政黨的喜好感，從這次選舉來看，台灣選民對於這種改變是買單的，國民黨呢?有認知到過了個新年，民意浪潮又在調整中嗎？
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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