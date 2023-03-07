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名家論壇》蕭徐行／國民黨「靠勢」輸立委補選

▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選感言後，下台向支持者一一道謝。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）
▲蔡培慧於立委補選中勝出，在發表勝選感言後，下台向支持者一一道謝。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.04）

文／蕭徐行

國民黨同志們不能認清2024年大選與民進黨比較，仍處於相對弱勢中，好好團結努力向上，一再地「靠勢」傲慢而行，即使擁有再強的候選人，也會因為全黨不能一心，抱憾而敗。

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國民黨南投立委候選人林明溱落選，許多黨內外人士將新北市長侯友宜當成戰犯而轟之，好事者認為侯友宜缺席林明溱的選前之夜，無法塑造國民黨團結的形象，才導致南投立委補選的敗選。這樣把任務失敗的責任硬推到別人身上以來轉移問題焦點的慣有心態，就是國民黨只要稍一得勢就開始自我感覺良好，面對失敗總是怪東怪西，卻無法認清楚失敗的原因全在不能自省與不能謙卑，反而過於「靠勢」而起。

2016年，蔡英文率領民進黨贏得總統與立委選舉，蔡總統還在勝選感言時強調民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」，雖然這也只是選舉語言，但是民進黨在阿扁下台，失去政權八年後，在重掌執政權那一刻還知道要謙卑以對國人，以免再次失去政權。然而，國民黨呢？自11月再次贏得九合一大選後，只見全黨歡欣鼓舞，一頭熱的預期將在2024年再次擊敗民進黨拿下睽違八年的中央執政權，想湊熱鬧的人多了。於是想選總統的人變多了；總統候選人都還未定案，就有人來推薦副總統候選人；為了搶立委席次，有心者打成一團，深藍區爭先恐後，甚至口出惡言，沙漠區無人聞問，沒人敢請纓出戰；黨內軍師突然增加，每人一把號，爭相建言，甚至語帶威脅，不順從其意見者，就帶隊抵制投票，以凸顯自我能耐。

同志們這樣熱鬧烘烘的爽態，不僅忘記了去年底的勝局，是民眾討厭民進黨，不是民眾支持國民黨形成的。其實民眾還是厭惡國民黨，去年的勝局是國民黨個別候選人侯友宜、盧秀燕等人努力四年，胼手胝足打下的基礎，亦即民眾支持個別縣市長，但是對於國民黨還是「敬謝不敏」，更別提選後黨內有志者完全不肯「好好作代誌」，為了爭奪未來權位，陷入你爭我奪的亂局中，引起多數泛藍支持者的反彈。黨部與立委參選人在這次補選中戰略錯誤又不能兢兢業業做好代誌，其實就是南投補選由民進黨蔡培慧勝出的主因。不能好好自我檢討，卻要牽拖到已經選前下去陪同林明溱掃街拜票過的侯友宜身上，這樣說得通嗎？

綜觀對這次南投補選的評論，沈富雄先生說得最為客觀中肯。他認為，國民黨這次輸掉，是前立委顏寬恒去年敗選的再版，他也分析林明溱敗選的三個主因，分別是社運型女將擊敗傳統型男人、選民討厭政治世家的世襲、豪宅給選民的相對剝奪感。這樣人設的反差就是說明南投選民正在求新求變，他們不再接受老世代主宰當地的公共事務，希望地方上有不一樣的政治人物出現；因此國民黨要記取此次敗選經驗，好好構思這次全國的立委選舉提名人選，必須是有社會代表性，有新生氣息者為主，不要又是推出一些有家世背景，專業度不足的人士來，因為能夠拿下立法院多數黨席次才是真正的執政。

這次敗選除了要認真反省，務實檢討外，其實國民黨更該做的是提出這次大選要用的黨綱政策，尤其是確認能為全黨一致同意，並為多數民眾可以接受的兩岸政策。目前的民調多顯現，多數藍綠選民對於中國的態度都是負面為主，民進黨為了打贏明年一月的總統與立委選舉，正全力的尋思如何製造事端，強化民眾對於中國的壞印象，以吸引台灣民眾的支持；再加上美國越來越挑釁的對中政策，包括美國眾議院動輒蓄意刺激中國以及蔡英文不僅是過境，而能正式訪美傳聞能否成真，都會深深刺激對岸，造成兩岸的不安，這是民進黨樂觀其成者，國民黨不可不慎。

「靠勢」且得理不饒人是國民黨北三立委險勝，南投立委失敗的主因，顯然國民黨還沒認知這一點，只認為對手抹黑才是南投敗選的主因。從吳怡儂、賴清德到陳建仁，民進黨不再像蔡蘇當權時的強硬與霸道，讓民眾厭惡，這就是當事者知道民眾厭惡民進黨，改採較溫和低調的執政態度來扭轉民眾對執政黨的喜好感，從這次選舉來看，台灣選民對於這種改變是買單的，國民黨呢?有認知到過了個新年，民意浪潮又在調整中嗎？


●作者：蕭徐行／資深媒體人

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