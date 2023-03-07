80萬元有找！Toyota全新電動車bZ3 續航力最大615km
今年初，特斯拉電動車大降價20%引發連鎖反應，福特宣布調降Mustang Mach-E的價格，如今Toyota全新電動車bZ3更以最低75.9萬元入手價殺進市場，即起率先在中國開賣，共有三款車型，最大續航力達615公里。
記者徐銘穗/綜合報導
作為Toyota bZ 純電子品牌中型電動房車的bZ3是Toyota與中國電動車品牌BYD（比亞迪）合作而生，新車採用全新比亞迪的Blade磷酸鐵鋰電池，該電池具備高能量密度特色，具備小體積優勢，結合超過2.8米軸距表現，bZ3提供不俗的乘坐空間。
車身尺碼上，bZ3屬於熱門的中型車級距，長4725 mm、寬1835 mm、高1475mm，比bZ4X略長、更低趴（bZ4X長寬高為4690x1860x1650mm）。bZ3尺碼介於Corolla、Camry之間，因應國際燃油車轉型禁令，bZ3可望作為未來Corolla市場接班人。
Toyota在中國推出的bZ3共有3車款，分別是人民幣16.98萬元的菁英PRO版、人民幣18.98萬元的長續航PRO版，以及人民幣19.98萬元的長續航Premium版，最大續航力達615公里，百公里耗電量最低11.6kWh。