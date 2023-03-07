大專校園禁菸爭議多！台學聯批倉促上路、校園菸害難預防

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教育部也在2月21日發文各大專校院，要求落實菸防法規定，在2月底前撤除校內所有吸菸區及吸菸有關器物，並於所有出入口設置明顯禁菸標示；研訂宣導方式與管道，務必使教職員工生、警衛、駐警及校內委外商店廠商等人員均能獲知新規範；盤點涉及的校內規定、計畫、合約等，排定召開校務會議或相關行政會議進行修正的期程等。
台學聯理事長、元智大學學生會長劉曜維指出，《菸害防制法》明定實施日期由行政院定之，至今為止行政院都尚未公告實施新修正的《菸害防制法》，但教育部卻在2月初時，以一紙「提醒事項」，要求各大專校院用僅僅1個月的時間完成所謂的配套措施，包含像是校內法規修正、校內室外吸菸區的移除等，簡直是「倉促上路」。
劉曜維表示，教育部並未提供一套完善的指引給予各大專校院，造成校園禁菸亂象叢生，有部分學校的校內法規明定學校可以對違法吸菸的學生、教職員、廠商開罰，但依法僅能由衛生單位開罰，嚴重違法侵害學生、他人的權利。
此外，教育部的提醒事項中顯示，學校對於在校內違法吸菸者，可移送衛生單位，必須檢附相片、自白書等證據以及違規者姓名、身分證字號。
劉曜維說，試問有多少所學校的教職員生或是環安衛中心可以強制取得這些資料？又有多少違規吸菸者會配合提供這些資料？顯然教育部的提醒事項無考量現實狀況又過於樂觀。
劉曜維以元智大學為例，為配合教育部要求，近期元智大學已經將吸菸區告示牌上貼上全面禁菸，並掛上全面禁菸紅布條，但仍有人群聚集吸菸區吸菸，或是因為沒了吸菸區，乾脆就隨處吸菸，造成更多吸菸者與不吸菸者在校園社群的爭吵。
他認為，無緩衝期的實施與急就章的配套造成校園內更多的混亂與失控，呼籲行政院及教育部對於大專校院全面禁菸政策可以先行暫緩，待與各大專校院及其學生自治組織共商指引或配套規則後實施，避免因「急就章」而造成校園對立、校園衝突與傷害。
台學聯學生權益委員會主任委員馮輝倫認為，或許有部分人會因為政府的法令更加嚴格，而減少、遠離抽菸，但對於部分人來說，則會讓其更轉向地下化，也容易造成更多問題。
台灣青年民主協會理事長張育萌說，《菸害防制法》第18條規定大專院校全面禁菸，立法理由竟然是「因應提高禁止吸菸年齡至20歲，考量大專校院學生年齡涵蓋18歲以上，若校園內可設吸菸區，恐不易查驗年齡導致學校管理困難」，邏輯根本不通，社會上也有混齡者，乾脆通通都禁菸？
張育萌指出，為了提高吸菸年齡，撤除吸菸區，反而造成校內吸菸者若要吸菸，只能偷偷抽菸，或在校外抽菸，但菸味容易四散，無法有效管理，反而造成吸菸者與非吸菸者不必要的衝突。
國立陽明交通大學學生會陽明分會會長張翔鈞分享，陽明校區在無菸校園的配套值得借鏡，先以問卷方式普查學生的吸菸需求及對於《菸害防制法》的意見，作為未來政策的參考；於校內提供戒菸門診，並同步與校外醫療院所接洽，提供學生在求助戒菸時得以免除掛號費；同時配合學校各大活動，如合校紀念日及陽明日、交大日，宣導戒菸及相關資源。
教育部綜規司科長林珈夙回應，教育部推動無菸校園已多年，為了維護師生健康，教育部將持續推動無菸校園。
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