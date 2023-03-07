冬季新竹以南雨量近60年最少！氣象局：旱象難解得等梅雨
中南部地區旱象越來越嚴重，何時能夠來場及時雨紓解？中央氣象局今（7）日上午舉辦春季天氣展望記者會，預報中心副主任陳怡良指出，從去年12月到今年2月整個冬季的降雨明顯呈現「分布不均、降雨日數偏少」的情況，只有迎風面的基隆北海岸、東北部地區雨量稍微多一些，整個西半部地區及東南地區都明顯少雨，尤其中南部地區有更「極端化少雨」的趨勢，整體降雨不足氣候平均值的4成，新竹以南地區平均累積雨量是近60年來最少的一年，降雨日數則是史上第二少，僅次於2018到2019年冬季。目前預估春季反聖嬰現象有望逐漸減弱，但3月少雨的訊號還是很明顯，中南部地區嚴重的旱象恐怕得等到5月梅雨季之後才有望緩解，提醒民眾仍須節約用水。
記者張勵德/綜合報導
根據氣象局統計，今年冬季全台僅彭佳嶼、基隆、鞍部、竹子湖以及成功測站，降雨日數多於氣候平均值，其餘11個測站降雨日數偏少的情況都是史上前10名，尤其日月潭、阿里山、嘉義、台南這4個測站，更是設站以來史上同期最少降雨日數的一年。若更進一步拉長統計日期，從去年6月到今年2月這段期間，新竹以南地區平均雨量是近70年來第4少，甚至比2020年到2021年「冬季百年大旱」的時期還略少一些。
陳怡良說，冬季降雨量偏少且降雨日數極端偏少，主要與連續3年反聖嬰現象有極大的關係。由於反聖嬰現象導致中、東太平洋海溫偏冷，西太平洋海溫偏暖，使得台灣南側有明顯旺盛的對流形成的低壓環流，讓台灣附近在冬季主要以偏東風到東北風為主，導致降雨集中在迎風面的東北部地區為主，相對的西半部地區降雨情況就明顯少了許多。
陳怡良強調，從動力模式預估，未來一季台灣氣溫預估以正常到偏暖機率較高，至於雨量部分則是偏少機率最高。逐月來看，3月少雨的訊號相當明顯，到了4月少雨的訊號逐漸減弱，慢慢趨於正常的狀態，不過要明顯舒緩旱象，恐怕得等到5月梅雨季開始之後才有機會。
另一方面，時序雖然進入春季，且過了「驚蟄」節氣，但今年氣象局迄今還未觀測到春雷發生。不過氣象局也提醒，台灣進入春季之後，天氣系統移動快速，而且常有鋒面系統在台灣附近形成，受到對流增強的影響，可能會帶來較大雨勢，且伴隨有雷雨的機會，提醒民眾要留意。