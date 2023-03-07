戰狼依舊！秦剛：台灣問題是中國的事　處理不好地動山搖

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秦剛聲稱，當今世界並不太平，動盪與變革交織，團結與分裂碰撞，機遇與挑戰並存，新征程上的中國外交，是充滿光榮夢想的遠征，是穿越驚濤駭浪的遠航，惟其艱鉅、更顯榮光，中國會在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，踐行習近平外交思想，貫徹黨的二十大精神，始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，迎難而上，勇於擔當，為全面建設社會主義現代化國家營造良好外部環境，書寫新時代中國特色大國外交新篇章。
在回答俄媒有關近期中俄關係的提問時，秦剛則回應，中俄成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範，中俄攜手，世界多極化和國際關係民主化就有了動力，全球戰略平衡與穩定就有了保障，世界越是動盪不安，中俄關係越應穩步向前。
秦剛並意有所指的說，有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。
對於前陣子鬧得沸沸揚揚的美中間諜氣球風波（北京聲稱是民用無人科研飛艇），秦剛重申，無人飛艇事件完全是因不可抗力導致的偶發意外事件，連美方也認為不構成現實威脅，卻還違反國際法精神和國際慣例，有罪推斷、過度反應、濫用武力、借題發揮，製造了一場本可以避免的外交危機，這些都是因為美國的對華認知和定位，出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰，最終讓美國的對華政策完全偏離理性健康的正軌。
秦剛指控，美方聲稱要與中國競爭，實際上就是全方位遏制打壓、零和博弈；美方口口聲聲說要遵守規則，但如同兩位運動員在奧運田徑場上賽跑，一方不是想著如何跑出自己的最好成績，而總是要去絆倒對方，甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗。
在關於台灣的問題上，秦剛特別拿出一本《中華人民共和國憲法》翻閱並回覆，說台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責，中國人自己的事，任何外國都無權干涉，中方將繼續以最大誠意，盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項。
秦剛還說，中國《反分裂國家法》規定很明確，如果出現了違反該法的情況，中方必須依憲依法行事，任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線，「台獨」分裂與台海的和平穩定水火不容，定海神針是一個中國原則，真正的護欄是中美三個聯合公報，台灣問題處理不好，中美關係將地動山搖。