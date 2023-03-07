肯德基炸雞變餅皮！海外暴紅「炸雞塔可」來台　3/14開賣

炸雞變餅皮成真，國外超狂「炸雞塔可」要來了！肯德基後（9）日舉辦新品發表會，事先預告新品3線索：「U 型外觀、國外夯品、墨西哥風味」，立刻被聯想猜出是在新加坡掀起一陣炫風的「炸雞塔可」，且粉專稍早也宣布，新品將在3月14日正式於全台開賣，炸雞控準備爽吃。 我是廣告 請繼續往下閱讀 塔可（Taco）是源自墨西哥的玉米餅，用玉米餅皮包夾肉品及配菜成U型。不過肯德基更猛，直接用炸雞取代玉米餅皮，在國外搶先推出「炸雞塔可」（Kentaco），一開賣就暴紅，炸雞變餅皮後包入莎莎醬、熔岩起司等滿滿邪惡配料，讓肉控為之瘋狂，台灣民眾免等太久，下周就能開吃。▲肯德基在新加坡推出「炸雞塔可」引起熱論。（圖／取自新加坡肯德基粉專）肯德基日前預告後天發表新品，並提到3大線索：一、從裡到外都能展現真實有料，獨特 U 型創意外觀、餡料豐富的全新美食；二、在國外叫好叫座的打卡夯品；三、擁有迷人的墨西哥風味與超澎湃肉感，全都指向是「炸雞塔可」（Kentaco），根據業內人士透露，這次新品確實是炸雞塔可無誤，粉專也公告新品將於3月14日正式上市，不過台灣口味是否與新加坡產品有所差異，《NOWnews》後（9）日將推出新品開箱，敬請鎖定。▲把炸雞當餅皮爽吃的機會來了，台灣後日將發表新品，預計3月14日開賣。（圖／取自新加坡肯德基IG）限今天！7-11四季春買10送10、紅茶13元：比Toyz店還便宜骰子牛出局！夜市「最盤食物」換人了 網試算成本賺超大不怕蛋荒！男童養小雞當寵物 每天下蛋報恩「雞蛋自由」獨／想養雞拚「雞蛋自由」？網紅雞「麻油」他爹5點勸世