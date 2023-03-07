陳其邁東京會見日本友台國會議員　見證台日情誼

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陳其邁訪日推展台日友誼，今天一早率市府局處長與立委邱議瑩等人，前往自民黨總部拜會自民黨政務調查會長萩生田光一眾議員、自民黨青年局長鈴木憲和眾議員及自民黨青年局國際部長中曾根康隆眾議員。
陳其邁表示，萩生田會長去年12月前來台灣參加「台日關係永續論壇」，並在論壇上重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現了美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，讓台灣人印象深刻。
陳其邁指出，萩生田會長去年12月來台參與「台日關係永續論壇」時，重申「台灣有事即日本有事，等同於日美同盟有事」論點，展現了美國、日本與台灣三方友好陣線的重要意義，也讓台灣人印象非常深刻。因為台灣與日本共享民主自由的價值，更有深厚感情，而台海間的和平穩定一直是台灣首要追求的目標。
陳其邁更以「羈絆」來形容。陳其邁表示，萩生田會長曾提到，要將台日間各層面的友好連結提升到新層次。因為不論是共抗疫情還是遭逢地震，台日雙方總是即時的互相伸出援手。相信台日之間的友誼，在雙方不斷努力之下，一定會有更緊密的關係。
出身於八王子市，曾任市議員萩生田光一表示，去年12月訪問台灣時與很多台灣朋友見面，感受到台日之間的友好關係。對於台灣與日本共享民主法治價值的夥伴關係，他特別強調了重要性。他並提到高雄與八王子市在2006年就締結為友好城市，因此他覺得與陳其邁會面就像見到親戚一樣親切。
為感謝萩生田眾議員在台日友好及高雄城市交流上的貢獻，陳其邁特地帶來品質最優良的「蜜棗」禮盒，進軍東京國際食品展，讓萩生田會長品嚐最甜蜜幸福的「高雄味」。