震大金鬱金香酒店0元入住秒殺？補推新優惠被罵：有夠盤
台中震大金鬱金香酒店昨（6）日正式開幕，推出身分證中「17279」免費入住愛地球客房，專攻熱愛環保旅行的消費族群。未料平日每天只限量開放1間，剛開賣就造成瘋搶，0元入住方案一下就被搶空。為此震大金鬱金香急在臉書上發文急喊活動延長1個月至4月30日，身份證對中「17279」的民眾可改「雙人愛地球客房2790元」方案入住，但專案不附早餐，讓網友不爽直轟：「什麼都沒有還要2790，有夠盤」。
記者汪睿琦/綜合報導
台中震大金鬱金香酒店推出「17279一起愛地球，身份證對對碰住房免費」、「你環保我送餐」及「環保愛啤酒」3大專案，旅客3/31前只要指名入住愛地球客房，並自備一次性個人使用備品，包含牙膏牙刷、梳子、浴帽、刮鬍刀、水壺、拖鞋，即可享有住宿享5折每房4500元起優惠外，每房加碼贈送最高價值1500元禾憶餐酒館雙人晚餐或餐酒宵夜套餐一套。
除此之外，凡活動期間民眾個人身分證對中「17279」5個字，就有機會享有免費愛地球客房平日住宿一晚（不含早餐），每日限量一間。豈料對對碰免費住房方案推出就造成大批消費者蜂擁搶購，昨晚8時震大鬱金香立刻在臉書公告，為因應方案搶空，「建議愛好環保旅行者且身份證對中17279的民眾可參考雙人愛地球客房2790元（不含早餐），自助早餐買一送一專案，並延長本優惠至4/30平日適用」，此方案則是每天限量10間。
貼文一出，大批網友一看傻眼留言：「這種房型優待還要2790(不含早餐)？有夠盤！」、「甚麼都沒有然後2790 笑死」、「不僅全中，順序還一樣，只能無緣了，坦白說2790專案不含早的房型，不大吸引人」，還有人怒指根本是行銷手段。對此業者則回應，飯店行銷主軸是響應跟推廣環保旅行的目的，鼓勵民眾出遊也能自帶牙膏牙刷等個人用品、家用拖鞋、自帶壺，希望未來更多旅者能響應。
記者實際去電詢問，行銷企劃經理陳香美證實，「昨天大概下午3、4點優惠就搶空了」，不僅如此電話、臉書、網路訂房等管道全數癱瘓，直到今天記者去電也佔線30分鐘之久。
陳香美坦言，這次開幕慶活動主要就是「超前部署」環保旅遊概念，方案內容也提到旅客來飯店需自備環保杯、餐具等，但或許是身分證中5碼太過吸引人，許多焦點都放在身分證號碼上。陳香美也強調「絕對不是行銷手法」，透露後續可能會公布搶購狀況後台資料，以此證明「並非飢餓行銷噱頭」，而是真正在為環保旅遊盡一份心力。