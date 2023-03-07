蛋價飆效應！雙北學校營養午餐擬漲15% 一表看漲價內幕
國內蛋價連連飆漲，批發價來到每公斤55元，創下歷史新高紀錄，也引發漲價的連鎖效應。有學校營養午餐團膳業者公布6大主菜成本漲幅表，其中漲最多的食材除了雞蛋外，還有雞胸肉。雙北已有有多所學校醞釀調漲營養午餐價格，漲幅達10%至15%，可以確定的是下學期必有一波午餐漲價潮。
記者徐銘穗/綜合報導
新北市新興國小昨發下「學校午餐價格調漲意見調查表」，說明受到原物料飆漲、基本工資逐年調升等影響，擬將現行一餐48元，供一主食、一主菜、三副菜、一湯及二水果，調漲至一餐55元，漲幅達14%。據了解，北市三興國小擬從52元漲至60元，漲幅達15%，而士林、大安區等也有多所中小學醞釀調漲。
團膳業者公布6大主菜成本漲幅表，指出今年食材飆漲，尤其豬雞魚蛋漲幅達20%至70%不等，近來備受矚目的蛋價部分，水煮蛋一顆成本從6元漲至9元，漲幅達50%，而雞胸丁漲幅更達72%。
因現行新北市學校營養午餐採分群分組招標，去年111學年度已有隸屬12群中的33所學校調漲午餐費，平均漲幅約10%，當中永和、福和國中兩校由50元漲至60元最多。
而台北市111學年度有210多所學校辦理午餐招標，有約2成學校調漲營養午餐費，漲幅在2至10元不等，目前北市高中最高餐費70元、國中小65元，預估這次調漲後，未來營養午餐費最高恐上看80元。
台北市教育局受訪指出，學校營養午餐餐費調價機制，由各校午餐供應委員會提需求、廠商報價，再由委員會提出相關成本分析，如有漲價需求，應透過問卷等方式調查全校家長意願，必須達7成問卷回收、6成家長同意，即可調整價格辦理招標，但每次調漲不可超過10元。