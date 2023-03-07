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冬季共10波冷空氣南下！下週一還有冷氣團　北部下探11度

▲氣象局統計今年冬季共有10波冷空氣頻繁南下，預計下週一還有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，北部地區低溫下探11度，民眾冬衣別急著收。（圖／記者張志浩攝）
▲氣象局統計今年冬季共有10波冷空氣頻繁南下，預計下週一還有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，北部地區低溫下探11度，民眾冬衣別急著收。（圖／記者張志浩攝）

記者張勵德/綜合報導

不少人可能覺得今年冬季特別冷，不過根據中央氣象局統計，今年冬季全台平均氣溫其實維持正常，大部分測站平均氣溫與氣候值差異都在攝氏正負0.5度以內，只有玉山異常偏暖，平均氣溫竟然比氣候平均值高出攝氏2.9度，且玉山到目前為止還沒降下初雪。不過氣象局預報中心副主任陳怡良說，今年冬季一共有10波冷空氣南下，其中有4波達到「寒流」等級，冷暖交替頻率相當高，才會導致民眾感受上有偏冷的感覺。

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陳怡良表示，今年冬季冷空氣南下頻率偏高，統計有10波冷空氣影響，其中有4波達到寒流等級（台北站觀測低溫攝氏10以下），但在冷空氣影響之外的期間，各地氣候都明顯偏暖，這也導致民眾感受冷暖交替非常劇烈。展望3到5月春季，預估氣溫以正常到偏暖機率較大，但仍可能有明顯的強冷空氣南下，民眾要隨時留意溫差變化。

氣象局簡任技正伍婉華指出，近期台灣附近明顯偏乾，今起到周六各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，不過也因為晴朗的關係，早晚輻射冷卻效應明顯，日夜溫差極大，以今（7）日來說，桃園以北最低溫達到攝氏10以下，其中最低溫落在新竹關西只有攝氏7.9度，中南部地區也只有攝氏10到11度左右，提醒早出晚歸的民眾記得添加衣物禦寒。

伍婉華說，下一波明顯天氣變化將從下週日（3/12）開始，受到水氣增多影響，迎風面的北部及東半部地區將轉追有短暫雨的天氣，尤其北部山區及東半部地區雨勢較大，中南部地區因位處背風面降雨情況並不明顯。到了下週一（3/13）又有一波強冷空氣南下，這波冷空氣強度將達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫會明顯下降，高溫會比這週偏暖的情況驟降約攝氏7到8度，北部地區最低溫僅攝氏11到12度，高溫約攝氏16度；其他地區低溫約攝氏13到14度，高溫約攝氏19度左右，沿海空曠地區低溫可能會再降約攝氏1到2度，提醒民眾要留意冬衣冬被先別急著收。

▲氣象局預估，下週一將有一波強度達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的冷空氣南下，各地氣溫將一路下滑，預估各地高溫大降攝氏7到8度。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估，下週一將有一波強度達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的冷空氣南下，各地氣溫將一路下滑，預估各地高溫大降攝氏7到8度。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示，下週日水氣增多，迎風面的北部及東半度地區將轉為有短暫雨的天氣。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局表示，下週日水氣增多，迎風面的北部及東半度地區將轉為有短暫雨的天氣。（圖／中央氣象局提供）

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