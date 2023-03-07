冬季共10波冷空氣南下！下週一還有冷氣團 北部下探11度
不少人可能覺得今年冬季特別冷，不過根據中央氣象局統計，今年冬季全台平均氣溫其實維持正常，大部分測站平均氣溫與氣候值差異都在攝氏正負0.5度以內，只有玉山異常偏暖，平均氣溫竟然比氣候平均值高出攝氏2.9度，且玉山到目前為止還沒降下初雪。不過氣象局預報中心副主任陳怡良說，今年冬季一共有10波冷空氣南下，其中有4波達到「寒流」等級，冷暖交替頻率相當高，才會導致民眾感受上有偏冷的感覺。
記者張勵德/綜合報導
陳怡良表示，今年冬季冷空氣南下頻率偏高，統計有10波冷空氣影響，其中有4波達到寒流等級（台北站觀測低溫攝氏10以下），但在冷空氣影響之外的期間，各地氣候都明顯偏暖，這也導致民眾感受冷暖交替非常劇烈。展望3到5月春季，預估氣溫以正常到偏暖機率較大，但仍可能有明顯的強冷空氣南下，民眾要隨時留意溫差變化。
氣象局簡任技正伍婉華指出，近期台灣附近明顯偏乾，今起到周六各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，不過也因為晴朗的關係，早晚輻射冷卻效應明顯，日夜溫差極大，以今（7）日來說，桃園以北最低溫達到攝氏10以下，其中最低溫落在新竹關西只有攝氏7.9度，中南部地區也只有攝氏10到11度左右，提醒早出晚歸的民眾記得添加衣物禦寒。
伍婉華說，下一波明顯天氣變化將從下週日（3/12）開始，受到水氣增多影響，迎風面的北部及東半部地區將轉追有短暫雨的天氣，尤其北部山區及東半部地區雨勢較大，中南部地區因位處背風面降雨情況並不明顯。到了下週一（3/13）又有一波強冷空氣南下，這波冷空氣強度將達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫會明顯下降，高溫會比這週偏暖的情況驟降約攝氏7到8度，北部地區最低溫僅攝氏11到12度，高溫約攝氏16度；其他地區低溫約攝氏13到14度，高溫約攝氏19度左右，沿海空曠地區低溫可能會再降約攝氏1到2度，提醒民眾要留意冬衣冬被先別急著收。