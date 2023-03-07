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名家論壇》韋安／南投補選侯友宜成戰犯？

▲新北市長侯友宜缺席南投立委補選的選前之夜，成為此次國民黨敗選的戰犯。圖為侯友宜陪林明溱掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）
▲新北市長侯友宜缺席南投立委補選的選前之夜，成為此次國民黨敗選的戰犯。圖為侯友宜陪林明溱掃街。（圖／林明溱競總提供，2023.02.27）

文／韋安

南投補選國民黨意外失利，原本沒有什麼大不了。當初提名的林明溱，民調最高，多對手15趴，算是很安全，後面的檢討指責都是馬後炮。

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結果，地方型的政治人物，沒想到一席剩幾個月任期的立委「補選」，關係著綠營新上任黨主席賴清德的總統之路，就升級成政黨對決的國家級大選。林明溱從心態到經驗上，顯然有點力不從心，不能全怪他。

眼看著被對手的空戰壓著頭打，老縣長招架不住，苗頭不對了，這時候國民黨中央應該組織黨內的空戰和議題攻防高手，進行大規模的空軍救援。藍營現在這種人才並不缺乏，可是並沒有看到這樣的安排。

最後，還是用最傳統方式，動員黨內大咖們，去陪同掃街，和選前之夜站台拉票。這種以團結為名，卻只有場面和人面，給選民點印象分數，而無內在交集、說服和感動選戰模式，自然無法挽回殘局。

其實，這次敗選沒人犯了不可原諒的大錯，總結教訓、累積經驗，甚至是2024大選來臨前的好事。結果，卻演變成莫名其妙，包藏各種心機的亂鬥，成了「擊鼓傳花」抓戰犯的「鬧劇」。

綠營人士旁邊看熱鬧敲鼓，黨內人士公開或私下放話，明示暗示抓戰犯。此等「榮銜」先給候選人林明溱，又把黨主席朱立倫扣上同樣的帽子。最後，連這場選舉當啦啦隊配角的侯友宜，都難於置身事外。侯百口莫辯，有苦難言，因為大人旁的小人們，都在這樣指控了。

立委補選是非常態的選舉，侯友宜228連假間，有去南投陪著掃街拜票。上週五上班日，侯沒有去站台，而在新北走公務行程。這是他在政治和選舉，與公務工作之間，拿捏的「度」。侯助選很原意陪候選人到市場拜票，或上宣傳車一同掃街，但向來不太原意和大咖們排排站充場面。這次九合一侯的選前之夜，也找得是百姓人民來相挺。

有人覺得去站一下又沒什麼？但侯友宜就是個，為了公事可以犧牲個人和家庭。以市政工作優先，把政治活動參與，壓到最低限度的人。「好好做事」永遠第一，不是現在，而是從來如此。

從基層刑警到警政署長，在一線治安工作時，侯曾27年沒在春節期間和父母兄妹們團圓。以前辦大案時，往往一忙幾個月無法回家見妻女。他對太太和3女，有說不出的愧疚。

前年父親離世，侯接到消息，仍在處理完捷運工程意外後，才趕回嘉義見爸爸最後一面。出殯日是週六，侯還在上午出席市府活動，中午才回老家送父親最後一程。

新北市長4年多，侯像「透明人」一樣在公眾眼前，連假日都幾乎不停地工作。「天天做事是正常，節假日休息是『特例』」。大家對侯每天在工作見怪不怪，反而他有休假，一定會變成「新聞」。

侯被媒體披露的休假，5個指頭數的過來。如去年侯母過世後的端午節，今年春節過後，陪太太去日本度假5天，好像還有其它1、2。侯友宜當市長，平日在都會區忙碌辦公，假日則到偏遠的村、鄉巡和行動辦工。過去不到4年，新北的29個區，他總共去過170多次。

這次沒去選前之夜，也就是出於以上政治個性和慣性。有心人士批評侯「不團結、是戰犯」，實在太居心叵測，對他甩鍋和不公平。侯就算去，能拉到千把票，但同樣還是輸，還是會被說閒話的。

侯從來不是什麼了不起的人，而是和大多數台灣人一樣，能吃苦勤勞，有責任感。只是他更自律，和更高標準地自我要求。他也不擅長以政治作為和話語，而是用自己的苦行實幹，來獲取人民的信任和支持。也從而，間接地把民意對他的好感，外溢到自己所處的政黨。

對待侯友宜，不能用傳統的政治眼光來要求。他與黨的連接不是高呼理念價值，而是用自己行動力，來說服人民來認同國民黨是能治國做事的組織，也連帶同志一起共好共贏。

為了「甩鍋」而對侯「糾責」，抓戰犯，少數人會高潮一下，但讓綠營對手們，會笑到渾身都發抖。不過侯友宜還是會堅持「好好做事」，讓國家人民「歲月靜好」。別人再怎麼說他，都不會改變。因為這不是1年2年，而是侯40多年來養成的習慣。


●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問

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