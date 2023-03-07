偷拍同事「吃飯配火影」、外流監視器！女警遭羈押恐停職
去年，台南市警五分局交通分隊的蕭姓警員，遭民眾爆料吃午餐配動畫「火影忍者」，遭記過調職，2個月過後，又流出一段民眾翻看公文的影片，引發外界議論。檢警展開調查後發現，2案皆與交通分隊宋姓女警的前任、現任男友有關，3日依洩密、貪瀆等罪嫌逮捕宋女與程姓男友，法院4日裁定羈押禁見。
記者孫唯容／台北報導
去年9月，宋姓女警的程姓男友前往台南市警五分局交通分隊探班，豈料被蕭姓員警攔下，導致宋女男友心生不滿，趁蕭員吃飯時，拍下他駐地電腦看動畫「火影忍者」的畫面，隨後PO網爆料，引發議論。
事隔2個月，五分局又流出交通分隊內部監視畫面，畫面顯示有民眾擅自翻閱小隊長桌上公文，再引發熱議。警方追查，發現翻閱資料的民眾就是宋女前男友，且畫面還是宋女委由林姓同事調閱。
警方認為，認為宋女有洩密嫌疑，因此展開調查。3月3日清晨6時許，五分局督察組集結警局督察室、政風室以及警政署政風室人員兵分4路搜索，帶回2名涉案員警及宋女的程姓男友進行偵訊。
警方指出，涉案員警及民眾涉犯洩密罪、個人資料保護法等罪嫌，訊後移送台南地檢署。宋女辯稱，不知道為何監視器畫面會外流，最終檢方以串供、涉嫌重大為由聲押獲准，而林姓員警則以10萬交保。