秦剛暗批美國操作俄烏戰爭！直言：戰狼外交是話語陷阱

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秦剛指出，在中國日前發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，就提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12條主張，核心就是勸和促談；但令人遺憾的是，勸和促談的努力一再遭到破壞，似乎有隻「看不見的手」推動衝突延宕升級，試圖以烏克蘭危機來服務某種地緣政治圖謀。
秦剛認為，當前烏克蘭危機到了緊要關頭，要麼停火止戰，要麼火上澆油，而衝突、制裁、施壓顯然都解決不了問題，現在需要的是冷靜、理智、對話，和談進程應盡快開啟，各方合理安全關切都應得到尊重，從而找到實現歐洲長治久安之策。
在被問到近年爭議頗多的一帶一路倡議時，秦剛強調，該倡議已經提出10年，化作了各國發展的實效、百姓民生的實惠，鋪就了共同發展的康莊大道，中國在10年間拉動近兆美元的投資規模，形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個工作崗位，讓將近4000萬人擺脫貧困。對於其他國家的倡議，只要不以意識形態劃線，中方都歡迎；只要不夾帶地緣政治的私貨，中方都樂見其成。
面對所謂債務陷阱，秦剛聲稱，這頂帽子無論如何不能扣到中國頭上，因為統計顯示，多邊金融機構和商業債權人，才是發展中國家債務壓力的最大來源，特別是去年以來，美國急速升息，導致各國資金紛紛外流，從而讓有關國家的債務問題雪上加霜。中國一直致力為相關國家紓困解難，也會繼續以建設性態度參與國際債務問題的解決。
至於有記者提問，秦剛被任命為外交部長時，一度被認為是中國外交方式將更柔和的體現，是拋棄「戰狼外交」風格的訊號，對此秦剛回應，所謂「戰狼外交」就是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和中國外交，要麼無視事實，別有用心。中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官也必須「與狼共舞」，保家衛國。
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