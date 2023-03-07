經典賽明台中開打！綠委盼國人帶國旗進主場　教育部支持

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張廖萬堅今日在立法院質詢時表示，依往例，地主隊的賽程會有地主優勢，但台灣隊此次在11日晚上迎戰荷蘭，12日中午又要打古巴，賽程不太友善，沒有地主優勢。
張廖萬堅進一步提到，我國負責轉播的體育頻道做了節目表，表中有台灣隊的比賽，寫了「台灣」，並秀出國旗圖案，卻被主辦單位禁止進入洲際球場發給球迷。「主辦單位遵循奧會模式，雖然有爭議，但我國選手即將要出賽就算了；但節目表是商業活動，在主辦國台灣怎會這樣限制？」
張廖萬堅說，2013年時同樣在台中舉辦經典賽，觀眾席出現超大國旗的景象大家歷歷在目，現在這樣實在傷感情，讓人無法接受，因為就連荷蘭的轉播單位都稱我國為「台灣」，也秀出我國國旗。
陳建仁坦言，這確實有點傷感情，此次比賽是由美國職棒大聯盟（MLB）主辦、世界棒壘球總會（WBSC）協辦，他們在整個賽程都把我國稱呼「Chinese Taipei」。
潘文忠對此則表示，經典賽是一個國際矚目的賽事，主辦方採奧會模式辦理，不過奧會模式中所限制的，是以官方的大會文件、手冊、資料廣播等為範圍。
潘文忠說，比賽即將開打，「我們跟承辦單位說，我們觀眾要帶我們的國旗進場，在觀眾席為我們的選手加油，我們全力支持」。
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