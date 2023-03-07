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奈良美智回來啦！「朦朧潮濕的一天」4／1起台灣巡展10年

▲日本藝術家奈良美智前年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總協調後，將於台灣進行10年巡展。圖為首站高雄內惟藝術中心的主視覺。（圖／文化總會提供）
▲日本藝術家奈良美智前年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總協調後，將於台灣進行10年巡展。圖為首站高雄內惟藝術中心的主視覺。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

日本藝術家奈良美智2021年首度受邀來台灣，舉辦大型巡迴個展，並特別為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，象徵台日友好，巡展結束後，粉絲們紛紛敲碗畫留台灣，經文化總會與奈良美智工作室2年來努力協調，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展，首站選在高雄內惟藝術中心4月1日展開。

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享譽國際的奈良美智，2021年在台灣展開將近1年的「奈良美智特展」，深受民眾喜愛，總參觀人次高達24萬，當時他三度親自來台佈展，展現對首次在台個展的重視，於此期間，更在10天內創作出尺寸達220x195公分的新作「朦朧潮濕的一天」，他曾自評是自己最好的作品之一、真正的水準，也是真實的自己。

2022年台灣巡展結束後，「朦朧潮濕的一天」便前往上海展出。當時主持人黃子佼、社會學家李明璁等人曾於網路串聯，表達畫留台灣的願望；奈良美智聞言也表達「非常樂意」。

文化總會秘書長李厚慶透露，文總和奈良美智一直保持密切的聯繫，雖然在前年特展結束後，「朦朧潮濕的一天」暫別台灣，但雙方都非常希望畫作可以在台灣長期展出，因此這2年來都一起在為這次的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫努力，將以10年為限，在台灣各地免費展出。

至於為何首站選在內惟藝術中心？李厚慶強調，「這是和奈良美智多次討論後共同決定的結果」，高雄在短短幾年內，從刻板印象中的工業城市，轉型成為台灣的藝文重鎮，展現港都面向世界的氣魄與決心，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」計畫從這裡啟程，有著非凡的意義，也再適合不過了。

先前不斷有傳聞有人想買「朦朧潮濕的一天」畫作，但文總指出，該作品是奈良美智來台灣特別畫的，代表台日友情，希望可以一直和台灣產生情感，此次計畫，奈良美智也堅持藝術的公共性與大眾性，希望觀賞無門檻、人人都能來看，且不限形式，只要有適當空間就能免費展出，維持不收門票的原則。顯現該畫作為「非賣品」。

此外，奈良美智日前在Twitter（推特）上引用中央社日文推特，透露他即將在3月底再來到台灣、想吃美食，足見他對台灣的喜愛。

至於奈良美智是否來台策展？文總透露，這次僅一幅畫的作品，雖不到策展，但奈良美智會來看展覽空間及擺放位置；文總3月底會在高雄舉辦開展記者會，有詢問奈良美智與會意願，但他仍未確定。

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在高雄內惟藝術中心的展期為2023年4月1日至2023年8月31日。

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