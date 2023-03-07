物價漲不停！北市營養午餐開第一槍喊漲 多所學校恐跟進
我國蛋價調漲，產地價每台斤45.5元、批發價55元，成為歷史新高。台北市營養午餐業者逐漸吃不消，有部分學校開始發放營養午餐價格調整的意見調查。團膳業者也指出，食材、人力成本增加，營養午餐也難擋漲價壓力，不光是台北市，未來有可能全台各縣市都跟進漲價。
記者孫唯容／台北報導
根據台北市教育局數據，北市111學年度210多所學校辦理午餐招標，近2成學校調漲午餐餐費，漲幅約在2至10元不等，目前北市高中最高餐費70元、國中小65元。
據了解，目前北市多所校園醞釀調漲營養午餐價格，包含三興、博愛、福德國小皆在午餐群組，發給家長價格調整意見調查表，其中三興國小擬將營養午餐價格從原本的52元，調整至60元；而明湖國中也發送紙本調查給家長，詢問家長是否同意將原先60元的營養午餐費用，調升至65元。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，近年疫情、通膨、基本薪資連續調高，都讓營養午餐業者及相關產業鍊承受不少壓力，再加上食材、人力成本上漲，導致營養午餐價格不得不漲，才能收支平衡。
陳明信也說，團膳別於一般餐飲業，合約一簽就是一年，通膨並不會即時反映在營養午餐價格上，許多業者都在苦撐，雖然去年雙北等縣市營養午餐價格才微調3至5元，但面對諸多變因，今年也可能再調升，去年沒挑漲的，也應該會跟進。