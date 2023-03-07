楊紫瓊爭奧斯卡勁敵！《TÁR》凱特布蘭琪連睡覺都在指揮

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現年53歲的凱特布蘭琪，主演《TÁR塔爾》在國際上獲獎無數，包括威尼斯影展、金球獎、英國電影學院獎等等，總共27個「最佳女主角」獎項；另外，《TÁR塔爾》入圍奧斯卡6項大獎，包括最佳影片、最佳導演（陶德菲爾德）、最佳原創劇本（陶德菲爾德）、最佳攝影（弗洛里安霍夫梅斯特,BSC）、最佳剪輯（莫妮卡威利）以及「最佳女主角」，繼《藍色茉莉》之後，凱特布蘭琪能否拿下第二座奧斯卡影后獎座，也成為典禮重大看點。
《TÁR塔爾》導演爆 專為凱特布蘭琪量身打造
《TÁR塔爾》導演陶德菲爾德（Todd Field）曾表示：「這部劇本是專門為了一位優秀的演員編寫，那就是凱特布蘭琪，如果她不答應接演這個角色，這部電影就永遠拍不成。」此話一出，《TÁR塔爾》的成敗全落在凱特布蘭琪肩上，不過影后的演技大家都有目共睹，她將主角首席指揮家莉迪亞塔爾，在個性上的霸道、傲慢又帶有強迫症細膩呈現。導演陶德菲爾德這樣形容：「能夠有機會和這位殿堂級的演員合作，真的是無法用言語形容，就各方面來說，這都是凱特布蘭琪的電影。」
演活首席指揮家 1年內自學多項技能
凱特布蘭琪說：「我在讀劇本的時候通常會把焦點放在語言上面，這部劇本中有很多我不熟悉的專業術語，我知道我必須徹底理解它們，這樣一來，觀眾才能夠完全相信並進入這個角色中。」為了將首席指揮家莉迪亞塔爾的角色立體呈現，凱特布蘭琪在短短1年內下足功夫，她自學德語、美式英語、彈鋼琴以及使用指揮棒，她經常會在晚上排戲：「我半夜醒來發現自己的手懸在半空中，不知道在指揮什麼音樂。」凱特布蘭琪坦言，她就連睡覺的時候也沒有停止練習指揮。
參考多名現實人物 塑造全新原創角色
由於《TÁR塔爾》主角首席指揮家莉迪亞塔爾是「虛構」人物，因此凱特布蘭琪參考多名指揮家，然後塑造出一個全新的原創角色，更貼近真實人生：「我的參考點是俄羅斯指揮家伊利亞穆辛，以及關於女指揮家安東尼婭布麗可震撼人心的紀錄片。」除此之外，她透露：「我也看了知名指揮家克勞迪奧阿巴多、卡洛斯克萊伯、艾曼紐哈伊姆以及伯納德海汀克的演出片段，為了要知道塔爾不是什麼樣的指揮家、她立志想要成為什麼樣的指揮家。」
拒絕向權勢妥協 談「取消文化」的重要性
《TÁR塔爾》導演陶德菲爾德想要傳達的意涵，並非只是在講述首席指揮家莉迪亞塔爾，從事業巔峰跌落谷底的女性故事而已。「取消文化（亦稱：指控文化）」，透過輿論方式抵制「做出令人不快或冒犯性之言行的對象」，更是《TÁR塔爾》想要傳遞的焦點，像是片中主角莉迪亞塔爾，利用權勢和職權欺壓下屬，最終跌落神壇，也是一個相似的案例。《TÁR塔爾》3月10日全台上映。
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