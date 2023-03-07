最正星二代換人當？高捷「19歲女兒」仙氣爆棚　美照曝光

楊紫瓊爭奧斯卡勁敵！《TÁR》凱特布蘭琪連睡覺都在指揮

▲凱特布蘭琪以《TÁR塔爾》競爭奧斯卡影后，為了完美呈現首席指揮家角色，她自學德語、鋼琴等技能。（圖／UIP提供）
▲凱特布蘭琪以《TÁR塔爾》競爭奧斯卡影后，為了完美呈現首席指揮家角色，她自學德語、鋼琴等技能。（圖／UIP提供）

記者黃雅琪/綜合報導

奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演《TÁR塔爾》，飾演一名才華洋溢的首席指揮家莉迪亞塔爾，正值事業巔峰的她，準備舉辦新書發表會、指揮備受期待的馬勒第5號交響曲，但是她的人生卻在接下來幾個星期之內完全分崩離析。凱特布蘭琪自學德語、彈鋼琴、指揮等技能，連「睡覺都在指揮」的拼勁橫掃27個國際獎項，也將在奧斯卡與《媽的多重宇宙》楊紫瓊競爭影后寶座。第95屆「奧斯卡金像獎」將於台灣時間3月13日上午8點舉行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《TÁR塔爾》凱特布蘭琪演活角色，橫掃國際27個獎項。（圖／UIP提供）
▲《TÁR塔爾》凱特布蘭琪（左）演活角色，橫掃國際27個獎項。（圖／UIP提供）
27個「最佳女主角」全是她　再搶奧斯卡影后

現年53歲的凱特布蘭琪，主演《TÁR塔爾》在國際上獲獎無數，包括威尼斯影展、金球獎、英國電影學院獎等等，總共27個「最佳女主角」獎項；另外，《TÁR塔爾》入圍奧斯卡6項大獎，包括最佳影片、最佳導演（陶德菲爾德）、最佳原創劇本（陶德菲爾德）、最佳攝影（弗洛里安霍夫梅斯特,BSC）、最佳剪輯（莫妮卡威利）以及「最佳女主角」，繼《藍色茉莉》之後，凱特布蘭琪能否拿下第二座奧斯卡影后獎座，也成為典禮重大看點。

▲導演陶德菲爾德透露，《TÁR塔爾》是為凱特布蘭琪量身打造的電影。（圖／UIP提供）
▲導演陶德菲爾德透露，《TÁR塔爾》是為凱特布蘭琪量身打造的電影。（圖／UIP提供）
《TÁR塔爾》導演爆　專為凱特布蘭琪量身打造

《TÁR塔爾》導演陶德菲爾德（Todd Field）曾表示：「這部劇本是專門為了一位優秀的演員編寫，那就是凱特布蘭琪，如果她不答應接演這個角色，這部電影就永遠拍不成。」此話一出，《TÁR塔爾》的成敗全落在凱特布蘭琪肩上，不過影后的演技大家都有目共睹，她將主角首席指揮家莉迪亞塔爾，在個性上的霸道、傲慢又帶有強迫症細膩呈現。導演陶德菲爾德這樣形容：「能夠有機會和這位殿堂級的演員合作，真的是無法用言語形容，就各方面來說，這都是凱特布蘭琪的電影。」

演活首席指揮家　1年內自學多項技能

凱特布蘭琪說：「我在讀劇本的時候通常會把焦點放在語言上面，這部劇本中有很多我不熟悉的專業術語，我知道我必須徹底理解它們，這樣一來，觀眾才能夠完全相信並進入這個角色中。」為了將首席指揮家莉迪亞塔爾的角色立體呈現，凱特布蘭琪在短短1年內下足功夫，她自學德語、美式英語、彈鋼琴以及使用指揮棒，她經常會在晚上排戲：「我半夜醒來發現自己的手懸在半空中，不知道在指揮什麼音樂。」凱特布蘭琪坦言，她就連睡覺的時候也沒有停止練習指揮。

▲凱特布蘭琪（中間站立者）主演《TÁR塔爾》，演繹首席指揮家莉迪亞塔爾欺壓下屬。（圖／UIP提供）
▲凱特布蘭琪（中間站立者）主演《TÁR塔爾》，演繹首席指揮家莉迪亞塔爾欺壓下屬。（圖／UIP提供）
參考多名現實人物　塑造全新原創角色

由於《TÁR塔爾》主角首席指揮家莉迪亞塔爾是「虛構」人物，因此凱特布蘭琪參考多名指揮家，然後塑造出一個全新的原創角色，更貼近真實人生：「我的參考點是俄羅斯指揮家伊利亞穆辛，以及關於女指揮家安東尼婭布麗可震撼人心的紀錄片。」除此之外，她透露：「我也看了知名指揮家克勞迪奧阿巴多、卡洛斯克萊伯、艾曼紐哈伊姆以及伯納德海汀克的演出片段，為了要知道塔爾不是什麼樣的指揮家、她立志想要成為什麼樣的指揮家。」

拒絕向權勢妥協　談「取消文化」的重要性

《TÁR塔爾》導演陶德菲爾德想要傳達的意涵，並非只是在講述首席指揮家莉迪亞塔爾，從事業巔峰跌落谷底的女性故事而已。「取消文化（亦稱：指控文化）」，透過輿論方式抵制「做出令人不快或冒犯性之言行的對象」，更是《TÁR塔爾》想要傳遞的焦點，像是片中主角莉迪亞塔爾，利用權勢和職權欺壓下屬，最終跌落神壇，也是一個相似的案例。《TÁR塔爾》3月10日全台上映。




更多「2023奧斯卡搶先看」相關新聞。

拒當豪門媳婦！楊紫瓊與前法拉利CEO尚陶德相伴19年

楊紫瓊力挺安德麗亞！《致蕾絲莉》奧斯卡爭影后風波落幕

金球獎／楊紫瓊《媽的多重宇宙》奪影后　台上被趕秒開嗆

布蘭登費雪消失去哪？歷經性騷擾54歲復出《鯨魚》爭影帝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀