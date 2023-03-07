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蛋價史上最貴！北市教育局：學校午餐漲價單次10元為限

▲ 蛋價創新高，傳出北市多所學校吃不消擬漲營養午餐費用。（圖／記者許若茵攝）
▲ 蛋價創新高，傳出北市多所學校吃不消擬漲營養午餐費用。（圖／記者許若茵攝）

記者呂炯昌／台北報導

國內蛋價再度調漲，昨日產地價每台斤45.5元、批發價55元，創下歷史新高。北市傳出多所學校因食材與人力成本增加，將調漲營養午餐費用。北市教育局今（7）日回應表示，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應次數仍屬正常，食材廠商亦會優先供應學校午餐所需雞蛋食材，保障學校午餐蛋料理不受影響。針對漲價，學校先透過問卷或適當方式調查家長意願，以單次調漲以10元為限。

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北市教育局指出，台北市政府守護學生健康，學校午餐雞蛋料理不缺席，學校午餐菜單經學校午餐供應委員會審核，按日準備食材供應，因應日前蛋價調漲，教育局主動向午餐供應廠商了解供蛋情形，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應次數仍屬正常，食材廠商亦會優先供應學校午餐所需雞蛋食材，保障學校午餐蛋料理不受影響。

北市教育局表示，今日北市學校按審訂的菜單正常供應蛋料理，從教育部校園食材登錄平台可見有蒸蛋、紅蘿蔔炒蛋等菜色，讓孩子吃得安心健康，北府重視學生午餐品質與健康安全，目前北市學校午餐依契約照常提供雞蛋料理，以蒸蛋、炒蛋等多樣類型供應，教育局將持續關注學校午餐蛋品供應情況，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供相關經費協助，並啟動相關應變機制協助午餐供應商靈活調貨等，以確保學生午餐營養均衡與健康。

北市教育局指出，學校每學年與廠商簽訂有午餐供應採購契約，依政府採購法規定，契約期間不調整餐費；另本局訂有餐費調價機制，學校辦理下一學年度午餐招標時，由各校午餐供應委員會提供需求，廠商進行報價，再由學校午餐供應委員會進行成本分析，如有漲價需求，透過問卷或適當方式調查家長意願，達到7成的問卷回收，6成的家長同意，依調整之價格辦理招標作業，單次調漲以10元為限。

北市教育局強調，市府重視學校午餐食材與營養健康，持續補助學校午餐每週使用3次有機蔬菜及1次有機米，並配合中央補助學校採用三章一Q國產可溯源食材，每人每餐最高補助達16元，有效保障學校午餐食材品質。市府將持續關注雞蛋料理質與量，讓孩子吃得飽、吃得好，也讓家長安心。

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