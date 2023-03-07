WBC為中華隊加油！藍委發祭品文：每贏一場就送50份雞排
世界棒球經典賽（WBC）即將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開打，身為棒球迷的國民黨立委、文傳會主委洪孟楷今（7）日在臉書發布祭品文，提到只要中華隊每贏一場比賽，「就發50份雞排，晉級東京則再加碼100份」，盼國人團結一心為中華隊加油。至於發放時間和地點，則視球賽情況隨時告知。
記者翁子竣／台北報導
洪孟楷今在臉書發文表示，WBC的A組初賽明晚將在台中洲際棒球場登場，中華隊熱身賽表現非常好，但當然A組出賽的其他球隊也不是好惹，要延續勝利氣勢，除了天助自助，還要全體國人當最強應援。
洪孟楷強調，身為30年棒球迷，他要先拋磚引玉期待看到中華隊贏球，「只要中華隊贏一場比賽，就發50份雞排，能夠晉級東京再加碼100份」。洪孟楷說，盼凝聚共識，全體國人為中華隊加油，歡迎各界球迷響應，無論加碼或勝利後來領雞排都歡迎，重點就是團結一心，期待中華隊能有好表現。
洪孟楷表示，這次中華隊10場熱身賽都表現很好，也調整步伐，把最佳陣容拿出來，穿上國家對球衣的選手，「我們就是義無反顧的支持！強大的啦啦隊以及在自己的主場，真的有信心可以過關斬將！想看到中華隊贏球，讓我能多發點雞排吧！」