「幸福的滋味」　高雄農漁產預計年銷日本逾千貨櫃

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繼昨日在會前記者會展露日文獲滿堂彩，今陳其邁再度展現為推銷農漁產苦練的日文：「我是高雄市長陳其邁，今天來行銷高雄好吃的蜜棗、香蕉、烏魚子、鳳梨、花枝丸、蜂蜜、芭樂、桑葚汁、虱目魚、石斑魚、鮪魚生魚片，將這些幸福的滋味，介紹給日本的友人。」陳其邁均親自以日文介紹高雄特色農漁產和加工品，預期吸引國際貿易商目光創下銷售佳績，也讓人對高雄物產留下深刻好印象。
農業局張清榮局長表示，近年輔導高雄農產重新設計包裝，結合去年台灣設計展所推出的K38蔬果公仔(K為高雄縮寫、38個行政區域)意象，用設計思考顛覆傳統農產品印象；今年度農漁產輸日暢旺，旗山果菜合作社預計將出口香蕉逾1500公噸、鳳梨逾500公噸；加洲果菜則與日本7-11洽談合作中；春上香合作社亦爭取到10公噸玉荷包荔枝訂單；一鳴生技農園預計將外銷破萬瓶玉荷包冷凍乾燥果乾，成效斐然。
海洋局張漢雄局長則說，高雄市漁業生產量約53萬噸，占全國總產量約 55%，產值約新台幣 324 億元，為全國第一。海洋局與台灣區冷凍水產工業同業公會聯手主打「高雄海味」品牌，推出眾多水產品，今年預計外銷日本農產逾千貨櫃，外銷量將更勝去年。